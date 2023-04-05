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特朗普身家蒸發近55億 Truth Social大貶值拖累

環球社會熱點 15:01 2023/04/05

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美國前總統特朗普（Donald Trump）近日不止官司纏身，資產亦傳出壞消息。財經雜誌《福布斯》（Forbes）估計，特朗普身家受自家社交平台Truth Social股價影響，大幅減少7億美元（約54.95億港元）。

特朗普點名讚子女 感謝家庭支持獨欠一人 【下一頁】

福布斯周一（3日）報稱，特朗普身家由去年秋天約32億美元（約251.2億港元），大減7億美元至25億美元（約196.3億港元）。特朗普在福布斯富豪排行榜亦下跌205位，至新低的1,217名。

福布斯指出，特朗普2021年推出Truth Social，並經特殊目的收購公司（SPAC）Digital World Acquisition Corp.（美：DWAC）合併，一度使DWAC股價急升至175美元。

特朗普否認34項控罪 自稱他只有一罪名 【下一頁】

然而，隨外界及「侵粉」對Truth Social熱情減退，加上美國富豪馬斯克（Elon Musk）收購另一社交平台Twitter後恢復特朗普帳戶，持續推動DWAC股價下滑。

根據美國周二（4日）收市數據，DWAC股價為14.03美元，較高位大幅回落約92%。估值亦由當日最高約220億美元（約1,727億港元），急降至僅12億美元（約94.2億港元）。

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責任編輯：吳漢培

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