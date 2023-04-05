【AI爭議】拜登關注AI問題　強調科企有責任確保產品安全

▲ 拜登表示關注AI的危險性。

人工智能（AI）技術發展速度飛快，引發的爭議也愈來愈多。美國總統拜登昨（4日）與科學技術顧問委員會（Council of science and technology advisors）進行會議，並表示關注AI的危險性，更強調科技公司有責任在公開發布產品之前，先確保其安全性。

【AI爭議】Bill Gates首度表態 稱暫停開發AI無法解決問題

【MIRROR變女團】WhatsApp免註冊用ChatGPT超多Bug Beyond成員驚現古巨基及C君

拜登在會議上指出，AI可幫助解決不同的問題，包括疾病和氣候變化等。但同時，他補充：「至於AI是否為社會、國家安全和經濟帶來威脅及潛在風險？仍有待觀察。」他另強調，科技公司有責任確保他們的產品安全，才能公諸於世。

拜登呼籲，國會兩黨應儘快通過私隱立法，限制科技公司收集個人數據，禁止針對兒童的廣告，並將用戶的健康和安全擺在產品開發之前。

【ChatGPT爭議】引入ChatGPT爆資料外洩事故 三星：將​​加強內部監管

責任編輯：曾曉汶



《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：