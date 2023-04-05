  • 26°C
香港時間 : 2023405日 (週三) 15:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

外區換樓客無睇樓直接入市　斥2440萬購海之戀海景四房

股樓投資 14:26 2023/04/05

分享：

分享：

美聯物業姚偉明表示，荃灣海之戀二期2A座中高層B室單位，實用面積約1,164平方呎，屬4房單位，享全海景，間隔實用，屋苑位於港鐵荃灣西站上蓋，連接大型商場及海濱長廊。據悉，新買家為外區換樓客，心儀單位景觀及位置，價錢符合預算，無睇樓直接以2,440萬元承接，折合實用呎價約20,962元。

原業主於2017年以2,266.7萬元購入物業，持貨逾5年，帳面獲利173.3萬元，期內物業升值逾7%。

延伸閲讀【單位直擊】為照顧家人 同區三房業主租出自住單位 轉租海之戀四房 增加生活空間

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映 【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

同場加映【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

溫股知新
【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

二手市場 海之戀 荃灣 美聯物業

上一篇文章

新香港人鍾情磚頭　趁低水由租轉買　1300萬連兩車位買加州花園洋房

下一篇文章

【券商點睇】券商估明年實現盈利 快手流量創新高 維持買入評級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【交通消息】清明節及半價乘車感謝日　港鐵將加強列車服務
【交通消息】清明節及半價乘車感謝日　港鐵將加強列車服務
新居屋大賺離場！長沙灣凱樂苑一房戶495萬沽　3年半升值八成
新居屋大賺離場！長沙灣凱樂苑一房戶495萬沽　3年半升值八成
【高息存款】安盛推5年儲蓄計劃 全港最高 保證回報每年4.5%
【高息存款】安盛推5年儲蓄計劃 全港最高 保證回報每年4.5%
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】消防及救護學院開放日 申請入場券方法
【假日好去處】消防及救護學院開放日 申請入場券方法
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款