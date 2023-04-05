外區換樓客無睇樓直接入市　斥2440萬購海之戀海景四房

美聯物業姚偉明表示，荃灣海之戀二期2A座中高層B室單位，實用面積約1,164平方呎，屬4房單位，享全海景，間隔實用，屋苑位於港鐵荃灣西站上蓋，連接大型商場及海濱長廊。據悉，新買家為外區換樓客，心儀單位景觀及位置，價錢符合預算，無睇樓直接以2,440萬元承接，折合實用呎價約20,962元。

原業主於2017年以2,266.7萬元購入物業，持貨逾5年，帳面獲利173.3萬元，期內物業升值逾7%。

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