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【香港復常】一連6日免費入場　潑水節料10萬人參與

商業 14:15 2023/04/05

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D2 Place今（5日）起舉辦「香港潑水節2023」，一連6日免費入場，活動將橫跨整個復活節，隨著社會復常，今年規模更加盛大，除了焦點活動「香港潑水節Fiesta」及「激FUN水戰派對」外，今年還有「潑水節嘉年華」、「狗狗水戰派對」、「泰國翟道翟巿集」、「泰靈巿集」及「小曼谷Playful音樂派對」等等，D2 Place總監呂智樂（Vicky，上圖右）表示，今年的市集共有115個攤檔、200多個商戶參加，她預計幾天活動將會吸引逾10萬人參加，並預料營業額較一般周末增長逾35%。

【展覽復常】貿發局1星期辦6展覽　3800展商爭取復常機遇

因疫情關係，2020及2021年的香港潑水節都只是在網上舉辦，去年的規模亦較小，今年規模是近年少見，泰國相關單位將安排產品、場地裝飾、四面佛、水龍王等等運送到港。

D2 Place一期及二期對出的長義街將於4月9日封閉舉行「潑水節嘉年華」及「激FUN水戰派對」，主辦方會安排大量人手控制秩序及管理人流，Vicky稱，今年主要透過商場的活動資訊平台宣傳活動，讓會員優先登記報名，方便控制人流及預計活動人數。

「香港潑水節2023響應了香港旅遊發展局推出的『你好，香港！』活動，希望能借這場盛事鼓勵旅客到訪香港」，她表示，其中一項焦點活動「香港潑水節Fiesta」將有泰國、菲律賓、尼泊爾、南美洲及日本等國家人士參與，傳遞共融信息。

【復活節2023】商場首季生意成績報喜　長假期料人流升2成

本報記者：歐陽佩

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