【大行點睇】時富：石藥拓新藥生產綫 前景可觀 趁股價低迷吸納 中長綫望10.5元

時富資產管理董事總經理黃偉棠發表報告指出，石藥集團 (01093）早前發表2022年業績大致符合市場預期，集團在腫瘤藥物市場具有龐大發展空間，可透過新藥研發拓展新收入來源。惟石藥現時估值在同業中處偏低水平，投資者可趁股價低迷期間吸納，作中長綫部署，目標價上望10.5元。

石藥2022年全年總收入按年增加11%達至309億元（人民幣，下同），純利則按年增加8.7% 至76億元。黃偉棠指出，其主要收入來源當中，成藥部份有穩定的增長，按年增加8%至227億元；同比原料藥則增加24%至64億元。整體來說，大致上亦符合市場預測。



此外，石藥上月發表公告，集團開發的新型冠狀病毒mRNA疫苗（SYS6006）已獲國家藥品監督管理局批准在中國開始臨床研究，該產品對當前主流變異病毒株 BA.5有長效的免疫保護力。

券商對石藥（01093）評級及目標價

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重點是現時中國已經批准13家企業開發針對新冠疫苗的研究，可是對於信使核糖核酸方面的技術仍在摸索階段。雖然沃森生物（滬：300142）和康希諾生物（06185）也有研發同類型技術，但仍在初始階段。

新冠疫情在2023年初後開始步入最後一個階段，即群體免疫，但信使核糖核酸技術除了應對新冠外，亦能用於其他疾病，並較其他傳統方法提供更高效的抗疫力。如有關技術研發能夠取得成功，將有助集團大幅增加在其他腫瘤藥物市場或神經系統醫藥市場的收入來源。

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中國腫瘤藥物市場擁有巨大增長潛力，儘管中國藥監局批准創新藥物數目仍落後於美國食品藥物管理局，但差距已在明顯縮小。在2021年期間，國家藥監局已經批出了47款新藥，無疑令石藥有更大的發展空間。

根據集團報告，目前研發處於臨床一期的藥物佔比為47%，而臨床二三期則佔36%，可見集團正積極透過新藥物研發以拓展新收入來源。雖然如此，但石藥集團研究開發的支出僅維持於收入之11%左右，遠遠低於國外藥廠（默克、吉利德、必治妥）25%的水平，如管理層能釋出更多資源用於開發，收入來源必定能夠大大增加。

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集團在營運方面相比其他同業情況樂觀，經營利潤率在近幾年間能夠維持在24%以上，表現出色，同時自由現金流非常亮麗，2023年預測接近53億元。在經濟附加值分析上，扣除調整稅後的淨營業利潤可達62億元，撇除46億元資本成本後，仍有約16億元的經濟附加值，附值回報率超過5%，在同行中並不常見。

從企業價值倍數（EV/EBITDA 和 EV/Sales）來看，石藥分別只有7.8倍和2倍左右，在行業內亦只是中下游，估值並不昂貴。如果集團能夠在臨床二期和三期研發上有所突破，估值必有所提高，建議投資者在現階段醫藥股低迷期間吸納，目標價可定為10.5港元，作中長線部署。

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記者：李兆明