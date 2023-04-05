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特朗普點名讚子女 感謝家庭支持獨欠一人

環球社會熱點 14:10 2023/04/05

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美國前總統特朗普（Donald Trump）返回佛羅里達州後發表講話，除攻擊及批評遭到起訴外，他亦感謝家人支持。但他的感謝名單不包括今次全程不見蹤影的妻子梅拉尼婭（Melania Trump）。

特朗普否認34項控罪 自稱他只有一罪名 【下一頁】

特朗普周二（4日）在近半小時演說中大談家族，吹噓自己在建築業取得的成就，更宣稱與特朗普企業合作的銀行未曾虧損一分一毫。

隨後特朗普點名子女，逐個輪流稱讚。他首先讚兩名兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）及埃里克（Eric Trump），指兩人做得好好。

特朗普再讚兩名女兒Tiffany Trump及伊萬卡（Ivanka Trump），最後是細仔巴倫（Barron Trump）。他大讚巴倫「高大又醒目」（tall and smart），將來一定有成就。

    點擊圖片放大
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特朗普抵紐約市將出庭應訊 料採集指紋影大頭照 【下一頁】

特朗普感謝家人，指自己有個好家庭，大家即使一同經歷困境仍然「表現出色」。然而，特朗普未有感謝周二未有現身的妻子梅拉尼婭。

當日出席演講的特朗普子女只有小特朗普﹑埃里克及Tiffany Trump。伊萬卡及巴倫雖與梅拉尼婭一樣缺席，但仍獲父親公開稱讚。

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責任編輯：吳漢培

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