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【三星緊急呼籲】三星警告Galaxy S23用家　使用未經三星認證配件或導致手機受損

科技 15:29 2023/04/05

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三星近日發布官方文章，警告使用旗下的Galaxy S23 系列的手機用戶，可能會因為使用非官方或未經三星認證的配件而導致手機受損。

不少用家為了保護手機鏡頭，會另外購買第三方廠商所推出的鏡頭貼。惟三星（Samsung）日前向Galaxy S23系列的用家發出警告，表示若採用非官方配件，或會導致永久受損，影響手機使用體驗。

【ChatGPT爭議】引入ChatGPT爆資料外洩事故　三星：將​​加強內部監管

【Samsung系統】Samsung推「Try Galaxy」網頁模板　可在iPhone試用Galaxy系統

三星近日發布官方文章，警告使用旗下的Galaxy S23 系列的手機用戶，可能會因為使用非官方或未經三星認證的配件而導致手機受損。該網站的配圖顯示，若使用第三方或未經三星認證的鏡頭保護貼，可能會在取下時劃傷相機鏡頭，該企提醒用戶在取下這種配件時要小心。

另外三星還指出，有部分鏡頭保護貼和覆蓋鏡頭的手機殼，會出現額外的玻璃層，降低照片和影片的畫質。如果液體和異物進入了鏡頭保護貼和鏡頭之間，也會對畫質產生負面影響。同時該企也強調，Galaxy S23 系列手機的三款機型，都在鏡頭模塊底部內置了一個咪高峰，因此若採用第三方或未經三星認證的手機殼，可能會遮擋咪高峰，影響通話和錄影質素。

【Samsung又出事？】三星相機功能再受爭議　修飾嬰兒照竟生出「牙齒」？

責任編輯：曾曉汶

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