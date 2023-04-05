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【芯片大戰】美日荷協議封殺芯片發展？　中國於世貿會議要求澄清

宏觀解讀 13:30 2023/04/05

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【芯片大戰】美日荷協議封殺芯片發展？　中國於世貿會議要求澄清

外電近期多次報道，美國與日本、荷蘭將設下芯片出口限制協議，限制先進半導體技術出口予中國。央視報道，中國在日前舉行的世界貿易組織（WTO）貨物貿易理事會會議上，要求美日荷澄清是否存在芯片出口限制協議。

報道引述中國代表指出，即使媒體廣泛報道有關協議，目前還沒有官方訊息。中國詢問這3個世貿組織成員是否有該協議，並問到如果存在的話，是否應該通知世貿組織成員，並由世貿組織成員審查。

中國代表指出，相關成員可能清楚地意識到該協議違反世貿組織的規則，因此故意對該協議的內容保持低調。中國認為，該協議違背世貿組織的公開透明原則，破壞世貿組織規則的權威性和有效性，要求美國、日本和荷蘭向世貿組織通報該協議和後續措施，並呼籲世貿組織加強對這些措施的監督。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

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編輯：麥德銘

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