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【英國王室】喬治小王子將於加冕典禮擔重任 成最年輕榮譽四騎士

環球社會熱點 13:59 2023/04/05

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英王查理斯三世（King Charles III）加冕典禮將於下月舉行，當中細節亦陸續曝光。年僅9歲的喬治王子（Prince George）將擔任重要角色，成最年輕的榮譽四騎士（page of honour）。據報威廉王子（Prince William）夫婦對查理斯決定感到開心，希望喬治能適應公眾目光。

英政府免費派英王查理斯照片 料耗近8000萬公帑 【下一頁】

肯辛頓宮（Kensington Palace）發言人確認，指眾人對喬治在加冕典禮擔任重要角色感到興奮，認為將會是一個非常特別的時刻。

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據悉榮譽四騎士是一個頗具歷史的典禮職位，現時只會在國家場合才會出現。查理斯其餘3名榮譽四騎士還包括現年13歲的Nicholas Barclay，他是王后卡米拉（Queen Camilla）好友Sarah Troughton的孫子。

查理斯加冕禮料隔開威廉哈里 免兄弟衝突 【下一頁】

另一榮譽四騎士是同為13歲的Oliver Cholmondeley，是柴郡侯爵David Cholmondeley的兒子。最後一名則是英國銀行家及貴族Edward Tollemache的兒子Ralph Tollemache，現年12歲。

而卡米拉的榮譽四騎士，則全數為她和前夫的家庭成員，分別為現年13歲孫子Louis Lopes、Louis Lopes和Freddy Parker Bowles，及現年10歲的侄孫Arthur Elliot。

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責任編輯：李俊儀

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