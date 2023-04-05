92歲梅鐸據報取消婚約 2周前稱想與對方共度餘生

傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）上月底宣布，將與現年66歲的女友史密斯（Ann Lesley Smith）結婚。兩人原定數月後舉行婚禮，但據報梅鐸已取消婚約。消息人士指出，他對史密斯信奉的福音派觀念感到不自在。

92歲梅鐸將第5度結婚「會是我最後一次」 【下一頁】

梅鐸與史密斯在今年1月時，首次被外界拍攝到一同在加勒比島嶼國家巴巴多斯（Barbados）渡假。《華爾街日報》2月報道指，梅鐸將購入一套價值3,000萬美元（約2.34億港元）的紐約公寓，被指或將成兩人住所。

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梅鐸3月接受訪問，宣布求婚成功將第5度結婚，並指將會是人生中最後一次。《每日郵報》上周亦報道，梅鐸向史密斯贈送一枚11克拉的訂婚鑽戒，價值逾250萬美元（約1,950萬港元）。

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外界對史密斯背景充滿好奇，現時已知她在20多歲時和加州鐵路家族成員John B. Huntington結婚，對方家境富裕，她曾透露當時每月置裝費高達6.5萬美元（約50.7萬港元），但最終因男方酗酒及家暴而離婚，她亦因此出現自殺傾向，並因此開始信教。

史密斯其後與鄉村音樂歌手Chester Smith結婚，但男方已於2008年離世，史密斯其後亦因爭產與繼女對峙法庭。其中一名繼女一度指控史密斯經濟上虐待長者，但雙方於2010年達成和解。據報梅鐸多名子女對史密斯無親生子女感到滿意，認為情況不會加劇未來傳媒集團的繼承權爭奪戰。

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責任編輯：李俊儀