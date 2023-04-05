【券商點睇】券商估明年實現盈利 快手流量創新高 維持買入評級

開源證券基於對快手（01024）商業化進程的預期，下調2023至2024年並新增2025年純利預測，分別為-44億元（人民幣，下同）、45億元及108億元，當前股價對應2024至2025年預測市盈率為48.8倍和20.4倍，看好公司加速實現全面盈利，維持「買入」評級。

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去年第四季業績顯示，快手的用戶規模及流量再創新高，社區活力持續增強。期內，快手應用的DAU達3.66億，按年升13.3%，MAU達6.4億，按年升10.7%，每DAU日均使用時長為133.9分鐘，按年增12.6%，均創歷史新高。

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此外，電商基本盤穩定，廣告業務或加速修復，共同驅動未來增長。去年第四季品牌廣告收入增長超過20%，反映隨着疫後消費復甦、廣告主需求回升和公司品牌傳播價值的提升，廣告業務增速有望持續回升。另快手電商GMV達3,124億元，按年升30%，電商交易規模或持續增長，快品牌未來或貢獻更多增量。

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責任編輯：林衛