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【券商點睇】券商估明年實現盈利 快手流量創新高 維持買入評級

股樓投資 11:13 2023/04/05

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開源證券基於對快手（01024）商業化進程的預期，下調2023至2024年並新增2025年純利預測，分別為-44億元（人民幣，下同）、45億元及108億元，當前股價對應2024至2025年預測市盈率為48.8倍和20.4倍，看好公司加速實現全面盈利，維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：靜待長假期 悶到飛唔起

青姐話
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

去年第四季業績顯示，快手的用戶規模及流量再創新高，社區活力持續增強。期內，快手應用的DAU達3.66億，按年升13.3%，MAU達6.4億，按年升10.7%，每DAU日均使用時長為133.9分鐘，按年增12.6%，均創歷史新高。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁

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此外，電商基本盤穩定，廣告業務或加速修復，共同驅動未來增長。去年第四季品牌廣告收入增長超過20%，反映隨着疫後消費復甦、廣告主需求回升和公司品牌傳播價值的提升，廣告業務增速有望持續回升。另快手電商GMV達3,124億元，按年升30%，電商交易規模或持續增長，快品牌未來或貢獻更多增量。

 

【同場加映】溫股知新：恒指四月料向好 中線關注兩因素

溫股知新
【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素

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責任編輯：林衛

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