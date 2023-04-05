【券商點睇】2023年自由現金流或轉正 光大環境潛在息率超過8厘

據興證國際報告，光大環境（00257）早前公布去年收入按年下降25.2%至373.2億元，主要因項目拓展受限，來自建造服務收入大幅減少51.2%至132億元，全年運營服務收入按年增長9.2%至182億港元，營收佔比達到49%。

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另一方面，公司全年計提商譽減值6.1億元，應收賬款減值合計6億元，滙兌差額虧損3.7億元，令全年歸母淨利潤按年下滑32.4%至46億元。期內，公司償還債務44億元，資產負債率降1個百分點至67%，並壓降外幣債務規模。公司期末手持現金減少38.2億元，至117.8億元。

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興證國際指出，去年國補回款速度加快，料光大環境今年經營毛利率有較好恢復，回款持續向好，首年實現自由現金流轉正，派息額有望提升，今年潛在股息率為8.6厘，並調整盈利預測，2023至2025年純利預測分別為55.5億元、58.9億元、61.1億元，按年增速20.5%、6.2%和3.7%，維持「增持」評級，目標價4.06元。

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責任編輯：林衛