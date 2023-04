特朗普否認34項控罪 自稱他只有一罪名

美國前總統特朗普(Donald Trump)周二(4日)現身紐約,否認全數34項指控。特朗普返回佛羅里達州發表講話,自言唯一罪名就是「無畏捍衛美國」。多數特朗普家人有現身,但未見妻子梅拉尼婭(Melania Trump)身影。

特朗普周二如期現身紐約曼哈頓地區法院,短暫在門前向支持者及記者揮手後,他在兩名特工及法庭護衛護送下入內。法庭內特朗普並未多言,僅表明不認罪,以及回應知道自己行為騷擾運作會被逐出法庭。

法律程序完成後特朗普隨即返回佛州,在海湖莊園(Mar-a-lago)舉行長達25分鐘講話。特朗普狠批曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)才是本案真正罪犯,形容法官Juan Merchan夫婦討厭自己。

特朗普亦炮轟針對自己發動調查,直稱是「羞辱美國」。他坦言從未想過如此事情(前總統被刑事起訴)會在美國發生,並宣稱

「我唯一的罪就是無畏捍衛美國,與試圖摧毀美國的人對抗」

(The only crime that I've committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it。)