特朗普否認34項控罪 自稱他只有一罪名

▲ 特朗普否認全數控罪。

美國前總統特朗普（Donald Trump）周二（4日）現身紐約，否認全數34項指控。特朗普返回佛羅里達州發表講話，自言唯一罪名就是「無畏捍衛美國」。多數特朗普家人有現身，但未見妻子梅拉尼婭（Melania Trump）身影。

特朗普抵紐約市將出庭應訊 料採集指紋影大頭照（第二版） 【下一頁】

特朗普周二如期現身紐約曼哈頓地區法院，短暫在門前向支持者及記者揮手後，他在兩名特工及法庭護衛護送下入內。法庭內特朗普並未多言，僅表明不認罪，以及回應知道自己行為騷擾運作會被逐出法庭。

法律程序完成後特朗普隨即返回佛州，在海湖莊園（Mar-a-lago）舉行長達25分鐘講話。特朗普狠批曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）才是本案真正罪犯，形容法官Juan Merchan夫婦討厭自己。

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特朗普紐約出庭後 料返佛州發表講話 【下一頁】

特朗普亦炮轟針對自己發動調查，直稱是「羞辱美國」。他坦言從未想過如此事情（前總統被刑事起訴）會在美國發生，並宣稱

「我唯一的罪就是無畏捍衛美國，與試圖摧毀美國的人對抗」

（The only crime that I've committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it。）

特朗普同時亦感謝家人支持，大仔小特朗普（Donald Trump Jr.）﹑二仔埃里克（Eric Trump）及二女Tiffany Trump有到場撐父親。但現場不見梅拉尼婭﹑細仔巴倫（Barron Trump）及大女伊萬卡（Ivanka Trump）。

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責任編輯：吳漢培