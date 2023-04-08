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【黑客入侵】調查：75%港台企業　不滿數據保護成效

12:00 2023/04/08

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以容器化（Containerized ）為中心的工作負載日益盛行，有52%全球受訪者表示目前正在運行容器，而40%則正計劃使用容器。（資料圖片）

勒索軟件攻擊的威脅日漸擴大，為確保混合雲端數據保護的可靠性，不少企業都加大資源投放至網絡防禦策略上。但雲端數據管理服務供應商Veeam的《2023年數據保護趨勢報告》指出，在數據保護成效上，業務部門的期望和實際的IT服務之間普遍存在差距。

Veeam對全球4,200名IT高管進行調查，以了解企業在數據保護策略的持續發展。報告指出，在數據保護方面，有73%港、台企業認為存在着「可用性差距」（Reality Gap），即他們預期系統恢復的速度，與IT部門實際恢復系統的速度之間存在差距。而亞太區企業為86%、全球為82%。

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「保護差距」（Safety Gap）也是企業關心的因素，這是指可承受的數據丟失，與IT部門數據保護頻率之間存在的差距。75%港、台企業認為存在保護差距，但同樣地，相比起亞太區（84%）和全球（78%）的情況，亦分別低9%和3%。雖然港、台企業對數據保護的滿意度，都較亞太區和全球的情況為佳，但整體上也是傾向不滿意或感到焦慮。

僅18%港台企業 未曾受攻擊

為改善以上差距，37%港、台企業打算在今年改變主要數據保護解決方案，這比亞太區（58%）和全球（57%）情況分別低21%和20%；且有26%港、台企業將「提高備份可靠性/成功率」視為當務之急。而今年的數據保護預算方面，受訪港、台企業稱，平均將增加3.3%，這較全球的6.5%少約一半。

但Veeam企業策略副總裁Dave Russell表示，盡管企業的安全意識和防範措施增加，但勒索軟件的威脅仍佔上風。在受訪的港、台企業中，只有18%在2022年未受到勒索軟件攻擊，21%只經歷過一次攻擊，44%經歷過兩或三次攻擊，16%經歷超過四次攻擊。

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除自然災害和用戶錯誤等因素外，勒索軟件是導致數據中斷最常見和影響最大的原因。有30%企業表示，預防和修補勒索軟件的措施，是他們在數碼轉型或IT現代化計劃中遇到最大的障礙，這對預算和人力資源帶來了沉重負擔，甚至要將原本分配予數碼轉型計劃的相關資源和預算，都轉用在網絡防禦策略上。

從支付贖金到恢復工作，網絡攻擊不僅會耗費營運預算，還會降低企業為其未來的成功而進行現代化的能力；相反地，他們必須為防範和緩解現狀而付費。Dave Russell強調，數據恢復是一個主要的問題，因為企業遭加密或破壞的數據中，只有55%能從攻擊中恢復過來。

物理虛擬伺服器  採用比例相當

伺服器應用種類分布方面，Veeam香港、澳門及台灣區域總監陳超成指出，混合型IT持續盛行，數據中心內的伺服器和雲端託管伺服器之間保持着相對的平衡，而數據中心內的物理和虛擬伺服器亦是相輔相成。以港、台企業為例，有28%採用數據中心內的實體伺服器，25%採用數據中心內的虛擬伺服器，而採用雲端託管的伺服器執行個體則有46%。

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此外，有69%港、台企業預計在未來兩年內，使用備份即服務（BaaS）或災難復原即服務（DRaaS）以保護至小部分的伺服器；而這數字比亞太區（82%）和全球（80%）分別低13%和11%。

記者：陳卓賢

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