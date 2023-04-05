【網絡安全】黑客濫用Paypal、Google Docs等電郵作詐騙　過去兩月出現逾三萬宗

網絡釣魚詐騙個案日益增多，網絡安全公司Check Point旗下企業Avanan指出，近日商業電郵攻擊出現變種，黑客濫用常見的服務電郵包括：Paypal、Google Docs、Sharepoint、Fedex等，誘導公眾進入惡意網站。該企呼籲，企業可採取簡單防範措施抵禦攻擊。

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Avanan報告提到，過去兩個月內，在全球發現33,817宗濫用正當、廣為人知的企業和服務發動電郵攻擊，而網絡犯罪份子經常濫用的品牌包括Paypal、Google Docs、Sharepoint、Fedex、Intuit及iCloud，其中最常遭濫用的品牌是PayPal（68.3%）及Google（27.9%）。

該企強調，濫用正當企業和服務的電郵攻擊源自以往的商業電郵攻擊，是目前最具破壞性、引致損失最為嚴重的網絡釣魚攻擊類型之一。騙徒過往的手法是透過偽裝公司高層的電郵，提出正常的財務請求，例如為服務或現金券付款。這種手法看似來自位高權重人士的真實郵件，而最常見的動機是誘導目標向騙徒轉帳，並相信這是獲授權的商業交易。

而現時，受害人會收到來自完全正當企業的電郵，內容隨附惡意網站連結。遭濫用的企業和服務網站既沒有惡意內容，也沒有任何漏洞，而黑客們正利用這些常見服務的正當性，進入受害者的郵箱。

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要避免相關攻擊，Check Point就提出企業可作出4招作防禦：

反制網路釣魚防護 ：企業可部署反制網絡釣魚的解決方案防範攻擊，理應能識別商業電郵攻擊的危險信號（例如回覆地址與發件者電郵地址不符），使用機器學習分析電子郵件語言，捕捉網路攻擊的蛛絲馬跡。

：企業可部署反制網絡釣魚的解決方案防範攻擊，理應能識別商業電郵攻擊的危險信號（例如回覆地址與發件者電郵地址不符），使用機器學習分析電子郵件語言，捕捉網路攻擊的蛛絲馬跡。 員工培訓： 商業電郵攻擊有目標地攻擊企業內的員工，因此電郵安全意識培訓甚為重要。企業必須培訓員工識別和應對商業電郵攻擊，盡力降低這種網絡釣魚的威脅。

商業電郵攻擊有目標地攻擊企業內的員工，因此電郵安全意識培訓甚為重要。企業必須培訓員工識別和應對商業電郵攻擊，盡力降低這種網絡釣魚的威脅。 職責分離： 商業電郵攻擊試圖誘騙員工在不驗證請求的情況下，進行高風險操作，例如轉帳或發送敏感資訊。企業應制定政策，要求高風險操作需經另一名員工獨立驗證，這有助於減少攻擊得逞的機會。

商業電郵攻擊試圖誘騙員工在不驗證請求的情況下，進行高風險操作，例如轉帳或發送敏感資訊。企業應制定政策，要求高風險操作需經另一名員工獨立驗證，這有助於減少攻擊得逞的機會。 標籤外部電子郵件：商業電郵攻擊通常以相似的電郵地址，魚目混珠為內部電郵。企業可更改電郵程式設定，明確將來自公司以外的電郵標籤為外部郵件，從而識破這種伎倆。

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責任編輯：曾曉汶

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