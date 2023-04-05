【Android版Airdrop】Google「Nearby Share」拓至Windows　允許Android手機及Windows電腦間傳送檔案

▲ Google宣布，推出「Nearby Share Beta for Windows」，讓用戶可在電腦和Android裝置間傳送檔案。（Google截圖）

Google於2020年首度推出Android版Airdrop「Nearby Share」，讓Android手機用戶可與附近裝置快速共享文件、連結、照片等。近日Google宣布，將拓展Nearby Share的應用範圍，推出「Nearby Share Beta for Windows」，讓用戶可在電腦和Android裝置間傳送檔案。

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Google宣布，其共享功能Nearby Share已擴展到Windows平台，並在指定國家和地區推出了Beta測試版。用戶現時只要在電腦下載並安裝Nearby Share Beta版程式，就可以將文件、相片等傳送到鄰近Android裝置。

若要從Android裝置分享檔案到電腦上，只需確保Nearby Share測試版應用程式在電腦上運行，然後點擊想要分享的內容並選擇分享，從可用設備列表中選擇電腦即可。

不過，使用Nearby Share Beta版本需要注意裝置要求，例如：不支援ARM裝置、需要64bit Windows 10 或以上電腦、Android 6.0 或以上裝置等。另外，目前Nearby Share Beta for Windows已開放予給美國和全球多個市場，包括香港，但不包含歐盟地區。

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責任編輯：曾曉汶

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