【遊戲電競】沙特投資380億美元發展遊戲產業　專注成為出版及開發商

沙特阿拉伯政府在美國遊戲開發商EA和Take-Two擁數百萬股份，更以公共投資基金增加在仼天堂的股份至8.26%。近日亦有報道指，沙特政府計劃投資380億美元（約2,983億港元）於本土遊戲產業，可見沙特政府發展遊戲產業的野心。

沙特阿拉伯公共投資基金旗下國有公司Savvy Gaming Group在一年前創辦了一間只有45名員工的小型工作室。工作室期望先發行手機遊戲，再開發主機遊戲。Savvy行政總裁Brian Ward向彭博社表示，公司正尋求離開電子競技產業，並期望專注於遊戲出版和發展。他又指，期望與有份投資公司的企業合作出版和營運電子競技業務，以及開發新IP。

彭博社報道又指，Savvy正計劃以130億美元（約1,020億港元）收購一間遊戲出版商。沙特於去年九月亦宣布計劃投資320億英鎊（約3,117億港元）於遊戲產業，其中有120億英鎊（約1,169億港元）預算用以收購出版商。

國有公司回應「運動漂白」指控

沙特阿拉伯一直被視為剝削人權的國家，包括將同性戀定罪、少量女性權益及使用死刑。外界有指沙特企圖透過「運動洗白」（sportswashing）以電子競技產業提高國家聲譽，Brian Ward回應指Savvy執行團隊當中有LGBTQ社群，亦有聘請女性，更表明公司絕對會雇用LGBTQ人士或猶太人以領導遊戲工作室。

責任編輯：歐朗欣

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