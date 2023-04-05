  • 25°C
香港時間 : 2023405日 (週三) 12:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲電競】沙特投資380億美元發展遊戲產業　專注成為出版及開發商

12:00 2023/04/05

分享：

分享：

沙特阿拉伯政府在美國遊戲開發商EA和Take-Two擁數百萬股份，更以公共投資基金增加在仼天堂的股份至8.26%。近日亦有報道指，沙特政府計劃投資380億美元（約2,983億港元）於本土遊戲產業，可見沙特政府發展遊戲產業的野心。

沙特阿拉伯公共投資基金旗下國有公司Savvy Gaming Group在一年前創辦了一間只有45名員工的小型工作室。工作室期望先發行手機遊戲，再開發主機遊戲。Savvy行政總裁Brian Ward向彭博社表示，公司正尋求離開電子競技產業，並期望專注於遊戲出版和發展。他又指，期望與有份投資公司的企業合作出版和營運電子競技業務，以及開發新IP。

彭博社報道又指，Savvy正計劃以130億美元（約1,020億港元）收購一間遊戲出版商。沙特於去年九月亦宣布計劃投資320億英鎊（約3,117億港元）於遊戲產業，其中有120億英鎊（約1,169億港元）預算用以收購出版商。

國有公司回應「運動漂白」指控

沙特阿拉伯一直被視為剝削人權的國家，包括將同性戀定罪、少量女性權益及使用死刑。外界有指沙特企圖透過「運動洗白」（sportswashing）以電子競技產業提高國家聲譽，Brian Ward回應指Savvy執行團隊當中有LGBTQ社群，亦有聘請女性，更表明公司絕對會雇用LGBTQ人士或猶太人以領導遊戲工作室。

責任編輯：歐朗欣

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】做生意也做實驗　「叁拾」開小食店收集數據推新品
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Twitter轉柴犬Logo】Elon Musk點解換走藍鳥Logo？　網民製Meme圖加入惡搞（有圖）
2023/04/04
【Twitter轉柴犬Logo】Elon Musk點解換走藍鳥Logo？　網民製Meme圖加入惡搞（有圖）
【Leica聯乘Disney】Leica Q2迪士尼相機全球限量500部　售54,800元
2023/04/04
【Leica聯乘Disney】Leica Q2迪士尼相機全球限量500部　售54,800元
【機迷熱話】華碩ASUS開發遊戲掌機　料最快5月登場挑戰Steam Deck
2023/04/04
【機迷熱話】華碩ASUS開發遊戲掌機　料最快5月登場挑戰Steam Deck
【AI應用】理大加強機械人科技教育　夥科企引入智能配送系統
2023/04/04
【AI應用】理大加強機械人科技教育　夥科企引入智能配送系統

你可能感興趣

【Twitter轉柴犬Logo】Elon Musk點解換走藍鳥Logo？　網民製Meme圖加入惡搞（有圖）
16:59 2023/04/04
【Twitter轉柴犬Logo】Elon Musk點解換走藍鳥Logo？　網民製Meme圖加入惡搞（有圖）
【Leica聯乘Disney】Leica Q2迪士尼相機全球限量500部　售54,800元
18:08 2023/04/04
【Leica聯乘Disney】Leica Q2迪士尼相機全球限量500部　售54,800元
【機迷熱話】華碩ASUS開發遊戲掌機　料最快5月登場挑戰Steam Deck
11:58 2023/04/04
【機迷熱話】華碩ASUS開發遊戲掌機　料最快5月登場挑戰Steam Deck
電玩手遊 科技產品 遊戲 沙特阿拉伯 香港 美國

下一篇文章

【AI爭議】Bill Gates首度表態　稱暫停開發AI無法解決問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定存】港元定存息最高10.9厘 大戶實際賺息竟不如另一較低息銀行？
【港元定存】港元定存息最高10.9厘 大戶實際賺息竟不如另一較低息銀行？
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【港元定存】港元1年定存最高3.8厘 存百萬賺息3.8萬
【港元定存】港元1年定存最高3.8厘 存百萬賺息3.8萬
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款