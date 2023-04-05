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【AI爭議】Bill Gates首度表態　稱暫停開發AI無法解決問題

10:00 2023/04/05

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微軟聯合創辦人、前世界首富Bill Gates近日表態，認為暫停開發AI並不能真正解決問題。（法新社資料圖片）

人工智能（AI）爭議持續發酵中，日前Elon Musk、蘋果聯合創辦人 Steve Wozniak等超過一千名AI和計算機科學領域的專家，共同簽署了一份公開信，呼籲所有AI實驗室暫停至少6 個月的訓練。微軟聯合創辦人、前世界首富Bill Gates近日也終於表態，認為暫停開發AI並不能真正解決問題。

【ChatGPT爭議】美組織控ChatGPT-4有違FTC準則　要求半年內暫停開發新系統

【AI製圖】濫用情況太嚴重　AI繪圖平台Midjourney終止免費試用服務

路透社報道提到，Bill Gates接受訪問時首次作出表態，強調暫停開發AI無法真正解決問題，而且在全球範圍內暫停AI技術的開發，似乎是不太現實考量，「要求某一特定群體暫停開發AI技術，是無法解決相關挑戰的。」他補充指，反而要想清楚如何利用AI的發展，才是真正的道理。他又稱，AI是實用的東西，應該要找出棘手的問題，並加以解決。

早前非營利機構Future of Life Institute發表公開信，呼籲企業在研發AI時應更多時間評估新技術的危險性，並建議暫停訓練比GPT-4更強大的AI技術長達6個月，Elon Musk、Steve Wozniak、Pinterest聯合創始人Evan Sharp及Stability AI CEO Emad Mostaque等人均在信上聯署。

【AI應用】理大加強機械人科技教育　夥科企引入智能配送系統

責任編輯：曾曉汶

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