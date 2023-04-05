【瑞信危機】瑞信股東會　主席獲准連任、執委會薪酬遭否決

▲ 【瑞信危機】瑞信股東會 主席Axel P. Lehmann獲准連任、執委會薪酬遭否決

瑞信發報通告，股東在瑞士蘇黎世的年度股東大會上，對董事會的議案進行表決，Axel P. Lehmann 獲得55.67%票數支持，再次當選為董事會主席，直至與瑞銀集團（UBS）的合併計劃完成為止，5名董事會成員不再競選連任，其他董事會成員均再次當選，任期亦是直至合併計劃完成。

其他議案投票結果：

股東以 61.41% 的票數通過 2022 年管理報告、2022 年母公司財務報表和 2022 年瑞士信貸合併財務報表

79.81%股東表決通過提取留存收益的議案

50.42%股東表決通過董事會最高總薪酬補償方案，由股東會日起按比例計，直至合併完成

董事局執行委會員最高總薪酬議案遭到48.43%投票否決，董事會將評估結果，並將確定可能的進一步措施

50.06%股東表決通過2022年度薪酬報告

53.07%股東表決通過氣候戰略

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記者：譚志偉