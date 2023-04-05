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環球藝術市場　去年銷售額5322億元　超越疫前水平

商業 10:00 2023/04/05

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早前在港舉行的巴塞爾藝術展，吸引不少愛好者入場。（法新社資料圖片）

　　藝術品除了可作觀賞外，不少亦具投資價值。瑞銀集團和巴塞爾藝術展昨聯合發布《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告2023》，分析2022年環球藝術市場之宏觀經濟，調查顯示，2023年各範疇展望均積極樂觀。

　　去年環球藝術市場錄得3%的銷售增幅，總銷售額約678億美元（約5,322億港元），帶動市場恢復至超越疫情前2019年的水平。美國榮膺疫後復甦最為強勁之市場，銷售按年攀升8%、總額達302億美元（約2,370億港元），突破歷來最高水平。英國市場錄得18%銷售，重回次位；至於中國市場則緊隨其後，銷售額微挫3%，佔總體市場17%。

　　藝術品銷售方面有4大途徑，包括經銷商、拍賣、藝術展及網上銷售。其中，2022年經銷商銷售預計為372億美元（約2,920億港元），按年增長7%，市場價值恢復至疫情前2019年之水平。

77%高淨值收藏家︰今年看俏

　　雖然2022年拍賣銷售表現強勁，價格屢破紀錄，但整體銷售形勢卻表現疲弱。公私營拍賣行總銷售數字較2021年下挫2%，由312億美元（約2,449億港元）降至306億美元（約2,402億港元），但仍較2019年疫情前水平高出11%。

　　展望2023年，在2022年Arts Economics與瑞銀集團訪問的高淨值收藏家中，77%都對環球藝術市場表現樂觀，逾半數（55%）計劃在2023年購買藝術品。在部分市場，如重要的美國市場，這群收藏家所佔份額更高達6成5。

責任編輯︰蕭寶玲

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瑞銀 經濟 拍賣 銷售 英國 美國

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