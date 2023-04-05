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【銀行危機】美地區銀行急跌原因曝光　第一共和銀行突瀉5.5%

股市 08:07 2023/04/05

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【銀行危機】美地區銀行股突全綫下跌

美國銀行股幾乎全綫下跌，外電報道指，第一共和銀行管理着108億美元資產的頂級管問團隊，已跳槽至摩根士丹利，第一共和銀行（美：FRC）跌5.5%，Customers Bancorp（美：CUBI）跌5.3%，Zions（美：ZION）跌4.8%，PacWest（美：PACW）跌2.7%。SPDR S&P Bank（KBE）ETF跌2%。第一共和未有回覆，大摩回應指，是Zipper 和 Duarte 主動提出加盟。

據行業組織 Finra 管理的資料BrokerCheck顯示，顧問Adam Zipper 和 Joseph Duarte周一在紐約加盟大摩，Zipper 在《Barron》2023 年首 1,200 名紐約財務顧問中排名第 47 位，在 2022 年排名第 45 位。Zipper-Duarte 團隊在《Barron》2022 年前 100 名私人財富管理團隊中排名第 64 位。

根據《Barron》數據，截至去年 9 月 30 日，他們 16 人團隊管理資產為 108 億美元。報道引述消息指，第一共和在該團隊的年收入超過 1200 萬美元。

事實上，自上周以來，為第一共和管理 8 億美元合併資產的3名顧問亦跳槽到大摩。Rockefeller 資本管理公司任命了一個由 James B. Marchetti 和 Caleb Porter 領導的6人團隊，該團隊原負責為第一共和管理 13億美元資產。

大型銀行跌1%至2%，富國銀行跌2.4%，美國銀行跌2.1%。

由於擔心存款離開銀行，第一共和銀行的股票在過去一個月重創，今年以來股價下跌近 90%。

【瑞信危機】瑞信最後一次AGM　已離職股東：你的錢在瑞士不再安全　主席道歉：遺憾無法阻止信心流失

【瑞信危機】瑞士央行：若瑞信沒有售予瑞銀、將於翌日破產　勢引發全球金融危機

記者：譚志偉

美股 戴蒙 ETF 美國 銀行
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