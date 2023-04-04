【恒隆年報】陳啟宗：年輕人不抓緊內地機遇只是藉口　或許不配成功　

恒隆集團 （00010） 董事長陳啟宗在公司年報中表示，今年業務風險可能來自公司內部、國內環境和國際形勢三方面。他認為中國經濟正面對三大難題，又指內地市場商機處處，但本港年輕人仍故步自封，認為他們不抓緊內地機遇只是藉口，或許不配成功。

本港需作出重大改變以維持競爭力

陳啟宗表明公司負債率低，管理嚴謹，故並不擔心內部業務風險。又提到本港地產商以往受惠土地短缺令樓價高企，故幾乎是「買升穩賺」，但現時情況正在改變，本港土地供應首次變得充足。料公司仍有約三分之一的租賃收入來自香港商業物業。未來收入水平則要視乎香港經濟蓬勃程度。

他認為香港需要作出重大改變以維持競爭力，又指國際貿易和物流高峰已過，未來數年有相當機會收縮。增長動力只能靠內地和科技兩大方向。又指內地市場商機處處，

不抓緊這些機遇的所謂理由，不過是藉口而已。放棄這些機會的人，尤其是年輕一輩，或許不配成功。本人知道許多來自北美、歐洲，甚至非洲的人，已在內地建立蒸蒸日上的事業或企業。香港年輕人為何故步自封！？

陳啟宗指，本港科研成果商業步伐滯後，缺乏成功模範，認為若有數位年輕科學家能把研究成果轉化為市值數十億元的企業，有助啟發社會。他坦言內地有不少這樣的榜樣，惟香港卻乏善可陳，部分原因為「土地問題」，高科技產品生產成本高昂亦為原因之一。

他指恒隆過去20年在香港新投資並不多。然而仍會以這裏為總部，無意離開。 最近增持機場附近的東薈城的股權，便是最好證明。

中國經濟面對三大難題

陳啟宗提到，公司租賃收入有三分之二來自內地市場， 而且持續增長，惟內地經濟現時要面對三大難題。首先，中國採取的抗疫方式成本極高，最終連財力雄厚的中央政府都不堪重負，只好放棄堅持。抗疫經濟成本需要多年才能彌補，或令經濟雪上加霜。

此外，他又提到樓市泡沫爆破危機來得不是時候，直言發展商的思維需要調整，不能再玩只重規模和速度的遊戲。原有的經營模式讓很多企業的規模激增至無法估量的地步，但這個模式已經行不通。直言住宅發展商的唯一出路就是轉型為商業項目發展商甚至業主。

內房發展商僅龍湖轉型成功

陳啟宗坦言，以往發展商的思維不足，僅龍湖集團 （00960） 屬於極少數成功轉型的例子。他補充，中國人口眾多而且持續城市化，住宅市場始終存在，未來需求會否像過去一樣強勁，則有待觀察。但現時賣地數量不足，新建成寓所亦因而會供應短缺，短期內（例如兩三年內）有助樓價稍為回升。

最後，他提到第三個風險來自國際形勢，指大多數商品現時開始在中國以外的地區組裝，在經濟層面而言會令中國失去大量職位。雖然中國以外的勞動力更廉價，但技術未夠純熟，最終產品缺陷率和物流上升的成本會轉嫁到消費者，即全世界都會遭殃，中國則首當其衝。

陳啟示認為，中美兩個大國關係極其不穩，全球勢必會被分化，令跨境業務很可能充滿挑戰，主力從事中國業務成為公司唯一選擇。 他指公司目前高端購物商場業務應是最理想。至於本港，隨着大部分疫情防控措施解除，今年零售店舖租賃收入應比往年強勁。內地業務今年開始的勢頭理想，能否維持則尚待觀察。

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編輯：葉志偉