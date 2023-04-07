【裝修設計】19萬裝修198呎納米樓 面積瞬間變大「1倍」

香港寸金尺土，不過只要懂得利用空間，即使細小單位亦可以裝修得精美而實用，而且透過一個小方法更可以將面積「變大」。今期「精明裝修」介紹的單位位於大角咀利奧坊．曦岸，面積為198平方呎，裝修後單位用作自住用途。業主喜愛日系簡約風格，以開放式單位設計，全屋設計連訂造傢俬花費19萬元，是次單位最考驗設計師功力，在於把有限的空間分設日常生活及休息空間。

由於業主希望明確分開日常生活及休息空間，設計師因而巧妙利用閣樓分隔，將上層設定為睡眠休息區，而下層是電視、工作及用餐區，將休息及日常生活空間完全分開。細小單位設計一般而言都會採取簡約風格，因為空間較小，採用簡約風格的裝修，避免裝飾過於繁複，使空間更加開闊和舒適。色系方面，使用淺色系的牆壁和地板，視覺上達到放大效果。

納米樓的面積非常有限，需要在有限的空間內實現多種功能及設計要求，因此空間的利用和布局尤為重要。以是次單位為例，在空間限制下設計師想到以閣樓設計，增加單位面積。另外，從設計師選擇的家具、裝飾品、運用光綫及色彩、木材質地等，都可以看到其細心位，即使是細小單位，仍然可以一應俱全。

是次單位另一個難度在於發展商原有配套的櫃太高，一般情況下都難以使用。但設計師在單位加設閣樓後，業主便可以在閣樓使用，不浪費原有配套的同時亦可以增加收納空間，改善原有不足的地方。設計師又提到，這類型的單位面積細小，難以間隔太多，所以一般情況，若戶主年齡及身高都許可的情況下，單位樓底又夠高，都會建議加設閣樓，令單位面積瞬間增加「1倍」。

然而，不少人會考慮到加設閣樓後令整間屋有壓迫感，因此設計師在在櫃底、閣樓底及衣櫃內加入滲燈。另外，在設計時避免遮蓋窗位，減低採光和空間感，並以淺色木作設計物料，更有空間感又減少壓迫感。

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責任編輯：陳玉蓮