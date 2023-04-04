  • 25°C
香港時間 : 2023404日 (週二) 22:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投行危機】摩通戴蒙：銀行危機影響達數年　監管應加強防範影子銀行

股市 21:28 2023/04/04

分享：

分享：

【投行危機】摩通戴蒙：銀行危機影響達數年　監管應加強防範影子銀行

摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）在年報中，向摩根大通股東發信，表示當前金融危機尚未結束，即使已過去，未來幾年將繼續產生影響。戴蒙強調，是次矽谷銀行引致的金融危機，與2008年的金融海嘯完全不同。

在矽谷銀行，Signature Bank倒閉後，摩根大通及其他大型投行，於美國第一共和銀行存款逾300億美元，戴蒙回應表示，此舉為摩通希望加強小型銀行，以致造福整個金融體系，對於有人認為市場危機在各方面利好摩通的想法荒謬。

戴蒙表示，近日連串危機反映監管不足，呼籲更具前瞻性的監管介入，至到期債券在現行規則下評分被高估，而且壓力測試未有減慢利率上升步伐。監管機構應加強合作，防範非銀行機構及影子銀行。

【ET財智Talk】油組突減產風險或增？ 富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】油組突減產風險或增？ 富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略

相關文章：

【大行看法】摩通：現時市場處於「暴風雨的前夕」　預期股市會再試2022年低位

【銀行危機】耶倫拒絕保障所有存款？　摩通：美國存款已流失7.8萬億

記者：宋佩恩

美股 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 金融 銀行 戴蒙
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股開市】美債息回升　道指跌15點　納指升0.1%（不斷更新）

下一篇文章

【瑞信危機】瑞信股東會成道歉大會　主席：遺憾無法阻止信心流失、只餘兩選項
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元滙價】金管局今晨承接71億港元沽盤　銀行體系結餘跌穿700億（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接71億港元沽盤　銀行體系結餘跌穿700億（不斷更新）
【TSLA】2600億元掟Tesla　股價急瀉6%　市場憂產量多過銷量
【TSLA】2600億元掟Tesla　股價急瀉6%　市場憂產量多過銷量
【瑞信危機】瑞士央行：若瑞信沒有售予瑞銀、將於翌日破產　勢引發全球金融危機
【瑞信危機】瑞士央行：若瑞信沒有售予瑞銀、將於翌日破產　勢引發全球金融危機
【美團倉位】美團跌逾2%　騰訊大股東Naspers 疑將2.5億股美團搬入御用券商　場內就緒沽貨股份大增
【美團倉位】美團跌逾2%　騰訊大股東Naspers 疑將2.5億股美團搬入御用券商　場內就緒沽貨股份大增
【恒指夜期+北水】北水錄6.5億元　大手買商湯沽美團恒生國指ETF　恒指夜期升34點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水錄6.5億元　大手買商湯沽美團恒生國指ETF　恒指夜期升34點（不斷更新）
【美股開市】美債息回升　道指跌15點　納指升0.1%（不斷更新）
【美股開市】美債息回升　道指跌15點　納指升0.1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款