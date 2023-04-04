▲ 【投行危機】摩通戴蒙：銀行危機影響達數年 監管應加強防範影子銀行

摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）在年報中，向摩根大通股東發信，表示當前金融危機尚未結束，即使已過去，未來幾年將繼續產生影響。戴蒙強調，是次矽谷銀行引致的金融危機，與2008年的金融海嘯完全不同。

在矽谷銀行，Signature Bank倒閉後，摩根大通及其他大型投行，於美國第一共和銀行存款逾300億美元，戴蒙回應表示，此舉為摩通希望加強小型銀行，以致造福整個金融體系，對於有人認為市場危機在各方面利好摩通的想法荒謬。

戴蒙表示，近日連串危機反映監管不足，呼籲更具前瞻性的監管介入，至到期債券在現行規則下評分被高估，而且壓力測試未有減慢利率上升步伐。監管機構應加強合作，防範非銀行機構及影子銀行。

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記者：宋佩恩