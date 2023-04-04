【交通消息】清明節及半價乘車感謝日　港鐵將加強列車服務

港鐵公司將於4月8至9日，以及5月13至14日兩個周末舉行「感謝日」，以半價乘車優惠回饋乘客。港鐵今（4日)宣布，將於「感謝日」 加強列車服務，合共增加逾700班列車，各車站亦會加派人手，以照顧乘客的出行需要。

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同時，鑑於本周的清明節假期（5日）正值復常初期，港鐵會於傍晚時段增加東鐵綫、荃灣綫及港島綫的列車班次至約2.8至3.5分鐘一班車。

「感謝日」期間，乘客使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士，或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡之付款車程，均可享車費半價優惠，包括來往羅湖及落馬洲站的列車服務。

各綫班次時間：

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七條港鐵綫，包括港島綫、南港島綫、荃灣綫、觀塘綫、屯馬綫、東鐵綫及迪士尼綫，將於期間加強不同時段的服務，全日大部份時間列車班次加密至2.8至6 分鐘一班車。此外，迪士尼綫上午及晚上時段的班次亦將由每10分鐘一班車，提升至每5分鐘 一班。輕鐵亦會行駛更多雙卡車輛增加載客量。

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