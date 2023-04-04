【著數優惠】影到限量版的士車身 參加大抽獎 贏取Apple store 禮品卡

隨街拍亦可以贏得參加大抽獎的機會。由4月4日至5月2日，市民可參與「同『恒』賞全城」捕捉車身打卡贏獎遊戲，只要成功捕捉到限定版的士並拍下照片，透過Inbox或Messenger發送至恒生官方Facebook專頁，即可參加大抽獎

每日送出的獎品包括恒生銀行90周年限量版手機殼連掛繩（每日10份）或價值20元的電子飲食禮券（每日80份）；參加者更會自動同時參與每周抽獎，有機會贏取價值9,000元的Apple Store禮品卡。

「參加抽獎步驟」 1.Like 恒生官方 Facebook專頁並成為粉絲 2.影低任何一款恒生 90周年限定版的士車身 3.Inbox訊息至恒生官方Facebook專頁，輸入 4.按指示確認並發送的士照片

【獎品】 每周抽獎（共四周 每周一份）：

Apple Store 禮品卡 價值＄9,000

每日抽獎×90份（共29日）：

電子餐飲禮券 價值＄20（限定每日80份）

限量版手機殼連電話繩 價值＄428（限定每日10份)

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責任編輯：陳玉蓮