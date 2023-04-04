  • 25°C
香港時間 : 2023404日 (週二) 20:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】影到限量版的士車身 參加大抽獎 贏取Apple store 禮品卡

理財智慧 20:13 2023/04/04

分享：

分享：

隨街拍亦可以贏得參加大抽獎的機會。由4月4日至5月2日，市民可參與「同『恒』賞全城」捕捉車身打卡贏獎遊戲，只要成功捕捉到限定版的士並拍下照片，透過Inbox或Messenger發送至恒生官方Facebook專頁，即可參加大抽獎

每日送出的獎品包括恒生銀行90周年限量版手機殼連掛繩（每日10份）或價值20元的電子飲食禮券（每日80份）；參加者更會自動同時參與每周抽獎，有機會贏取價值9,000元的Apple Store禮品卡。

「參加抽獎步驟」

1.Like 恒生官方 Facebook專頁並成為粉絲

2.影低任何一款恒生 90周年限定版的士車身

3.Inbox訊息至恒生官方Facebook專頁，輸入

4.按指示確認並發送的士照片

 

【獎品】

每周抽獎（共四周 每周一份）：
Apple Store 禮品卡 價值＄9,000
每日抽獎×90份（共29日）：
電子餐飲禮券 價值＄20（限定每日80份）
限量版手機殼連電話繩 價值＄428（限定每日10份)

【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

皇玥推6吋珍寶巨型蝴蝶酥 比普通大12倍 邊款蝴蝶酥成「斷貨王」?詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

溫股知新
【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

【裝修設計】榻榻米平台+日式坐浴缸 48萬打造傳統日式風格，詳見【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳玉蓮

開啟hket App，閱讀全文
經濟 財務自由 蝴蝶 電玩手遊 家具 銀行 Facebook 裝修設計 著數優惠

上一篇文章

【交通消息】清明節及半價乘車感謝日　港鐵將加強列車服務

下一篇文章

【溫股知新】恒指四月料向好 中線關注兩因素
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起
【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
【出遊資訊】澳門「賞你遊」買一送一 優惠期延長至六月底
傲寓減價最多20%後連售兩伙　發展商：未來部署會更進取
傲寓減價最多20%後連售兩伙　發展商：未來部署會更進取
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】遇上今年首發黃雨警告 兩大山賽取消或繼續如何取捨？
【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】遇上今年首發黃雨警告 兩大山賽取消或繼續如何取捨？
【高息存款】安盛推5年儲蓄計劃 全港最高 保證回報每年4.5%
【高息存款】安盛推5年儲蓄計劃 全港最高 保證回報每年4.5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款