▲ 【字節跳動】TikTok被英監管罰1.2億 指違規用兒童數據

據外電消息指，字節跳動子企社交應用程式TikTok因未能保護兒童數據，被英國信息專員辦公室（Information Comissioner's Office， ICO）罰款1270萬英鎊（折合約1.2億港元）。據英國信息專員辦公室指出，罰款原因為「TikTok 未有盡力檢查用戶及採取足夠行動移除未滿13歲兒童的賬戶」。

據ICO估計，約140萬名13歲以下兒童於2020年間使用Tiktok，相關數據分享未經監護人批准，違反TikTok服務條款。

據英國數據保護法指出，向13歲以下兒童提供信息社會服務時使用個人數據的組織須徵得其父母或照顧者同意。

ICO經調查發現，部分高級職員在內部對 13 歲以下的兒童使用該平台且未被移除提出了擔憂，Tiktok未有作充分回應。

英國信息專員John Edwards 表示，數據保護法旨再確保 孩子在數字世界中與在現實世界中一樣安全，惟TikTok 沒有遵守。TikTok收集和使用未滿13歲兒童的個人數據， 意味著兒童的數據可能已被用來跟踪和分析，或會在下一次使用程式時提供有害的、不適當的內容。 John Edwards認為罰款正反映TikTok或會造成的嚴重影響。

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記者：宋佩恩