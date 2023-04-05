【第2季部署】光大證券看好港股受惠美停加息 另推薦其中8股

光大證券發表報告指，隨著加息周期接近尾聲，配合經濟復甦及政策的支持，認為港股現時值得進行配置。該行又引述過往經驗，在美國加息周期完結後3個月，港股、美股及A股皆受惠流動性趨鬆、市場情緒回穩，及美債息率下跌等因素，具較大機會向上或維持於加息期完結時的水平。另一方面，中國今年料出現較具確定性的復甦，未來也可能推出更多利好政策，支撐港股基本面繼續復甦。

光大證券最新推薦港股：

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板塊方面，光大證券建議配置受惠ChatGP和人工智能技術的計算機及軟件等科網相關股；以及受益於內地經濟復甦，消費市道回暖的消費股份。該行同時推薦8隻港股。

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