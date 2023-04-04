▲ 【微信女】證監會警方再控6名涉「唱高散貨」集團成員 至今凍結6.5億元

證監會近年與警方聯合行動打擊俗稱「微信女」的唱高散貨集團，去年9月介入其中一個集團，檢控多人涉及詐騙或洗黑錢等罪行。證監會今日公布，再有6名疑犯被控以多項刑事罪行，包括集團骨幹成員及一名懷疑主腦，至今該唱高散貨集團案件已有20人被告，證監會凍結集團成員證券交易帳戶資產，所涉總額達6.5億元。

證監會指，最新被控的的6名被告今日在東區裁判法院應訊，4人被控串謀詐騙及串謀在涉及證券的交易中使用具欺詐或欺騙意圖的計劃，違反普通法、《證券及期貨條例》第300條以及《刑事罪行條例》第159A及159C條。其餘人士則控以洗錢相關罪行。

被告暫時無須答辯，案件押後至2023年10月4日，法院批准被告保釋，但須交出旅行證件不得離開香港，並交50萬至100萬元不等保釋金。

社交平台誘使投資者買入受操縱股份

證監會指，涉案的謝堯中（前稱謝旻君）、胡漢璋、吳嘉文及張澤浩在2018年9月至2019年4月期間，涉嫌與多名人士（包括已於去年9月被檢控的人士）串謀利用多個代名人帳戶對兩隻目標股份進行挾倉，並將該等股份的股價推高。

該集團其後涉嫌透過社交媒體平台誘使投資者買入該等股份，然後大舉拋售該等股份獲利。當該集團找不到投資者接貨時，目標股份的股價便隨即在2018年11月及2019年4月大跌。

由於法律程序已經展開，現階段不會作出進一步評論。

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