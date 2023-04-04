【互聯互通】余偉文：金管局將與內地監管機構在香港推出離岸國債期貨

金管局總裁余偉文在北京出席中國金融學會學術年會暨中國金融論壇年會時發表演講，指內地金融對外開放在未來仍有巨大空間，外資持倉現只佔內地股票市場的4%和債券市場不足3%，通過進一步優化和擴展互聯互通機制，例如提供更多風險管理工具，有助於提升國際投資者參與內地金融市場的深度與廣度，從而增強內地金融市場的活力與國際競爭力。

他說，兩地金融監管機構將密切合作，盡快開通互換通北向交易。目前債券通投資者仍缺乏有效的利率風險管理手段，只能利用離岸人民幣互換產品進行對沖。投資者普遍希望進入在岸利率互換市場，降低交易成本，也提高他們的對沖效率。如果能讓他們進入一個比較有流動性的利率互換市場，這樣在市場波動時，就可以避免拋售現券，減少市場波動，也有利於金融穩定。互換通北向通正為他們提供一條安全、便利的入市管道。

他稱，下一步，金管局將與內地監管機構在香港推出離岸國債期貨，便利投資者有效對沖中長期債券的利率風險。他認為，需研究如何為國際投資者提供多元化的流動性風險管理工具。他也希望擴大債券北向通的投資目標，為國際投資者提供更全面的資產配置選擇。

余偉文又提到，去年經香港銀行處理的人民幣貿易結算額已達到9.3萬億元人民幣，香港具有得天獨厚的條件，配合國家推動人民幣在跨境貿易結算等實體經濟活動中的應用，有序推進人民幣國際化。香港將從流動性、產品、和金融市場基建這三方面，為境內外主體持有和使用人民幣創造更多有利條件，特別是便利內企在跨境交易中更多使用本幣，降低貨幣錯配風險。

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編輯：胡學能