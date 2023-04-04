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【阿里巴巴9988】阿里雲4月11日舉行大會　阿里版ChatGPT有望現身？

股市 19:02 2023/04/04

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【阿里巴巴9988】阿里雲4月11日舉行大會，內媒指阿里版ChatGPT有望現身。峰會將由阿里巴巴主席張勇主持。

阿里巴巴 （09988） 下周二（4月11日）在北京舉行阿里雲峰會2023，阿里巴巴集團主席張勇、阿里雲智能集團首席技術官周靖人、全球商業總裁蔡英華將發布主旨演講。有內媒指，阿里巴巴將於當日發布AI大模型，並在4月18日推出行業應用類模型，並引述匿名內部人士指，模型表現令人「驚豔」。

據阿里雲峰會網站，峰會其中一場分論壇為「AI新範式與商業創新論壇」，阿里巴巴介紹，隨著近期ChatGPT大火，大模型、AIGC（內容生成式人工智能）等成為熱點，AI發展開啟新時代，集團自身全力構建AI大模型，同時也為市場上的模型和應用提供好算力的能力。

分論壇會對大模型發展趨勢、挑戰與機遇進行解讀，同時承接上午內容向與會人員分享阿里通義模型家族+ModelScope社區，以及阿里雲的算力支撐方案。

於今年初ChatGPT急速冒起時，阿里巴巴曾向外界確認，正在研發類ChatGPT產品，並進入內測階段。發言人指，達摩院自從2017年成立以來，例如大型語言模型和生成式人工智能等前沿創新一直是公司關注的領域，公司將繼續投資於創新，將其轉化為客戶增值應用。

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