【港元滙價】金管局相隔7周再「接錢」、銀行體系結餘跌穿700億　銀行界：長假將到、套息提早

港滙偏弱，金管局公布在紐約時間周一（3日）承接71.04億港元沽盤，沽出美元，周四本港銀行體系總結餘降至不足700億港元，只有699.15億港元，是相隔約7星期以來再有「接錢」行動。截至本港時間今晚（4日）7時38分，港滙報7.8498。而銀行公會今早公布的港元拆息（HIBOR）多個年期報價仍按日下跌。

其中與樓按相關的1個月港元拆息，報約3厘，按日跌9.2點子。反映銀行資金成本的3個月港元拆息報約3.63厘，跌約5.8點子。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，因滙市是「T+2」交收，套息交易一般在美國紐約時間周二、周三，目前1個月港美息差有逾1.8厘，與2月情況差不多，而復活節假期將至，套息交易活動遂提早周一活躍起來。他認為，市場似已消化銀行體系總結餘會繼續下降的情況，加上貸款需求仍然疲弱之下，港元拆息今未見顯著反彈，相信5月初美國議息前，港元拆息亦不會顯著上升，1個月HIBOR最多或見3.2厘，而目前至5月初議息前，相信7.85弱方保證仍續觸發，而令金管局需要「接錢」，本月底銀行體系總結餘有機會降至600億港元。

渣打銀行（香港）大中華區高級經濟師劉健恆表示，銀行體系總結餘最新下跌，意味銀行間港元流動性會進一步流失，或致短期內港元拆息會有較大波動，因為銀行有較少緩衝應對任何日常需求中的大幅波動和可能的外部衝擊。不過，劉亦指出，只要港元拆息續大幅低於美元拆息，外滙利差將使美元兌元保持在7.85附近，故不能排除總結餘續下降的可能。

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記者：胡學能