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《哈利波特》罕見錯體初版書 溶溶爛爛仍以20萬成交

環球社會熱點 08:35 2023/04/05

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書中自有黃金屋，魔幻文學小説《哈利波特》（Harry Potter）初版書内有罕見印刷瑕疵，可謂一本難求。英國一名母親正擁有一本，雖多年來存放不善導致溶溶爛爛，因收藏價值高仍以2萬英鎊（約19.8萬港元）的拍賣價成交。

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34歲的霍加特（Holly Hodgart）來自英國格拉斯哥，她多年前獲親戚送贈《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）初版書。

《哈利波特》初版書的價值主要靠兩大特徵分辨，首先是其國際標準書號（ISBN）。第二點則是初版書内有不少印刷錯誤，包括霍格華茲錄取通知書的裝備清單内，「一支魔杖」（1 wand）印多一遍。 

霍加特曾在2000年把書借給一名女同學，這個書也在整個宿舍傳閲。因此當她重新取回這本書時，書本的包書膠已經剝落，内頁發黃之餘，書脊也已經破損，整本書可謂是溶溶爛爛。

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直至去年9月，霍加特發現《哈利波特》初版書曾於拍賣行Lyon & Turnbull成交，決定聯絡拍賣行為她收藏的書估價。

這本書最終以2萬英鎊成交，扣除佣金等雜費後霍加特可獲接近1.5萬英鎊（約14.7萬港元）。她透露買家位於美國，笑言自己很擔心這本書空運途中會整本破掉。

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責任編輯：鄭錦玲

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