里安納度出庭作證 大馬金融逃犯想做奧巴馬金主

馬來西亞主權基金一馬發展（1MDB）貪污案規模之大引人矚目，多位娛樂圈名人被指與該案逃犯、大馬富豪劉特佐有來往。荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）周一（3日）出庭作證，指劉特佐曾計劃向美國前總統奧巴馬（Barack Obama）競選團隊捐款，協助他於2012年大選中連任。

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現年48歲的里安納度作為證人出庭，稱劉特佐曾在一次交談中不經意間透露，他希望向奧巴馬競選團隊捐贈2,000萬至3,000萬美元（約1.56億至2.34億港元）。他當時驚訝地回應對方，指這是一筆巨款。

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美國聯邦選舉法規定，外國人不得向美國競選活動捐款。所以劉特佐據報請美國90年代著名饒舌歌手Prakazrel “Pras” Michel，代他向奧巴馬團隊捐款。檢察官指，歌手花費數千萬美元代表劉特佐來遊說政府。

檢察官指控Prakazrel “Pras” Michel，透過其與劉特佐相關的外國賬戶收取2,160萬美元（約1.68億港元）款項。他再於2012年6至11月期間，將款項轉移給20名人士。

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該批人再以個人名義向奧巴馬團隊捐款，從而不會令人發現這筆資金來自劉特佐。

里安納度和劉特佐關係良好，他透露指對方曾資助他拍攝2013年電影《華爾街之狼》（The Wolf of Wall Street）。劉特佐亦曾向里安納度旗下慈善機構捐款，並經常和荷里活一線明星舉行奢華派對。

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責任編輯：李俊儀