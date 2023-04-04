【AI應用】理大加強機械人科技教育　夥科企引入智能配送系統

隨各行業數碼轉型，人工智能（AI）和機械人應用範疇日漸擴大。相關的科研項目和初創的誕生，令市場對AI人才需求漸增。香港理工大學（理大）與科企海柔創新，合作於大學人工智能機器人實驗室，設置先進智能配送系統，並於今日起正式啟用，以加強理大的機器人科技教育。

人工智能機器人實驗室是理大全新的教研平台，佔地1,800平方米，配置先進機械臂、機器人、自動導引車、無人機，以及人工智能機器人和工業4.0相關的學習套件，讓師生及科研人員探究將廣泛應用的協作式機器人應用開發、部件製造、控制系統設計、自主系統開發、機器人智能化與人工智能算法設計等領域。

是次理大引入的智能配送系統，由三項主要設備組成，包括海柔創新提供的箱式倉儲機器人系統（ACR），結合理大的自主移動機器人（AMR），以及企業資源計劃軟件（ERP），將支援研究人員開發不同的協作式機器人應用技術，並為實驗室使用者提供公共物流服務。

聯繫跨界別人士 助新科研落地

理大工業中心總監衛漢華指，本地人才當有創新概念，要將概念成功發展至推出市場應用，必然會面對許多不同的挑戰。理大工業中心及人工智能機器人實驗室，除了會為公共衞生、老齡化、智慧城市、碳中和等相關範疇的科研人才和項果，提供資金、技術支援和跨界別的專業意見外。還有一大任務，就是向理大本科學生介紹相關的技術和設備，好讓他們能適當的運用資源，發展自己的創科事業，為社會帶來新人才。

作為理大培育的獨角獸科企，海柔創新聯合創始人房冰則分享指，留意到香港地區的租金較內地昂貴，本地的商戶對於貨品儲存需求也會更高。相信隨著全球繼續推動數碼化發展，以及企業自動化已成一大趨勢下，香港市場中，AI領域的應用作仍然保持一定的商業發展潛能。

據悉，實驗室目前已有15個理大項目團隊進駐，分別研究將人工智能和機器人科技應用於醫療、復康、體育科技、工程、能源、計算機及可持續發展等不同範疇。

記者：殷凱怡