MIAMI QUAY I暫售49伙　套現逾4.8億　推置業優惠吸客

由會德豐地產、恒地（00012）、新世界（00017）及帝國集團發展的啟德MIAMI QUAY I， 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目至今售出49伙，套現約4.8億元。即日起至5月7日，項目將為買家提供現金消費券，金額按買入單位的戶型決定，可用於扣減樓價。其中，開放式及1房戶為1萬元，兩房為1.5萬元，三房為2萬元，上述三個類別各自設有10個名額，優惠總值45萬元。

他補充，項目工程進度理想，料可於第3季如期交樓。項目家庭客查詢增加，幅度近三成，復活節期間將會在項目展銷廳設親子活動天地，將會舉辦豐富節目予家長及小朋友。

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