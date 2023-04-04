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【瑞信危機】瑞信股東會成道歉大會　主席：遺憾無法阻止信心流失、只餘兩選項

股市 18:15 2023/04/04

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瑞銀集團（UBS）倉促收購同業瑞士信貸（美：CS）後，瑞信今日舉行歷史最後一次股東周年大會（AGM）。2022年初上任的瑞信主席Axel Lehmann在會上向股東致歉，稱自己沒有時間扭轉局面，「遺憾無辦法阻止信心流失（I apologise that we were no longer able to stem the loss of trust）。」

Lehmann稱，直到最後，團隊都在努力尋找解決方案，最終只餘下兩個選擇：交易或破產，理解事情發展令人失望和憤怒。5名瑞信董事會成員不會重選董事。

在Lehmann和現任行政總裁Ulrich Koerner接任前，瑞信已受Archegoes 、Greensill等醜聞而重創，瑞信去年公布重組計劃，Koerner在最後的AGM表示，方案目標是重建瑞信成股東、客戶和員工都會自豪的組織，但沒有足夠時間扭轉。

瑞士政府修例令瑞信股東無權反對瑞銀集團收購。

據外電圖片，瑞信AGM會場門外有示威者舉起寫上「瑞信危機（Crisis Suisse）」大船模型，諷刺瑞信傾倒。

相關文章：

【瑞信危機】瑞士央行：若瑞信沒有售予瑞銀、將於翌日破產　勢引發全球金融危機

【瑞信危機】瑞士檢察官突宣布　調查官員、央行及兩銀行可能違法行為

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