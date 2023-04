【瑞信危機】瑞信股東會成道歉大會　主席：遺憾無法阻止信心流失、只餘兩選項

瑞銀集團(UBS)倉促收購同業瑞士信貸(美:CS)後,瑞信今日舉行歷史最後一次股東周年大會(AGM)。2022年初上任的瑞信主席Axel Lehmann在會上向股東致歉,稱自己沒有時間扭轉局面,「遺憾無辦法阻止信心流失(I apologise that we were no longer able to stem the loss of trust)。」

Lehmann稱,直到最後,團隊都在努力尋找解決方案,最終只餘下兩個選擇:交易或破產,理解事情發展令人失望和憤怒。5名瑞信董事會成員不會重選董事。

在Lehmann和現任行政總裁Ulrich Koerner接任前,瑞信已受Archegoes 、Greensill等醜聞而重創,瑞信去年公布重組計劃,Koerner在最後的AGM表示,方案目標是重建瑞信成股東、客戶和員工都會自豪的組織,但沒有足夠時間扭轉。

瑞士政府修例令瑞信股東無權反對瑞銀集團收購。

據外電圖片,瑞信AGM會場門外有示威者舉起寫上「瑞信危機(Crisis Suisse)」大船模型,諷刺瑞信傾倒。

相關文章:

【瑞信危機】瑞士央行:若瑞信沒有售予瑞銀、將於翌日破產 勢引發全球金融危機

【瑞信危機】瑞士檢察官突宣布 調查官員、央行及兩銀行可能違法行為