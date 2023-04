【瑞信危機】瑞信最後一次AGM　已離職股東：你的錢在瑞士不再安全　主席道歉：遺憾無法阻止信心流失

瑞銀集團(UBS)倉促收購同業瑞士信貸(美:CS)後,瑞信今日舉行歷史最後一次股東周年大會(AGM)。2022年初上任的瑞信主席Axel Lehmann在會上向股東致歉,稱自己沒有時間扭轉局面,「遺憾無辦法阻止信心流失(I apologise that we were no longer able to stem the loss of trust)。」

Lehmann稱,直到最後,團隊都在努力尋找解決方案,最終只餘下兩個選擇:交易或破產,理解事情發展令人失望和憤怒。5名瑞信董事會成員不會重選董事。

股東些微票數差距 通過瑞信薪酬報告

AGM在瑞士蘇黎世舉行,逾千人出席,雖瑞信股東最終以50.06%的贊成票通過了瑞信2022年的薪酬報告,股東亦投票決定拒絕就瑞銀交易展開特別調查,但股東乘此宣洩對董事會的不滿,發言稱感到受騙。代表瑞信3%以上股權的瑞士基金會Ethos CEO Vincent Kaufmann在AGM上發言,指瑞信董事會成員須承認對整個災難負有責任,並質詢董事會如何保證股東的損失會受到限制。亦有股東發言認為交易可在毋須緊急法令下達成,又質疑政府未有盡責確保規則得到遵守,「在過去15年裏,『政治大師(political masters)』一直在工作中打瞌睡」。

有已從瑞信離職的股東直斥︰「你的錢在瑞士不再安全了,而造成此一混亂是董事會和你們公司的錯。」

外電引述Lehmann為AGM所準備的講稿中稱,「我們未能控制住過去醜聞的持續影響,未能用正面的事實來應對負面的新聞報道」,最終「救不了銀行」。Lehmann在AGM上公開認錯,又指曾希望全力以赴扭轉局面,讓該行重回正軌,「但我們沒有時間了,在3月宿命般的那一周,我們的計劃被打亂了,這讓我很心痛。對此,我真的很抱歉」。

AGM會場外示威者備大船模型 諷瑞信傾倒

在Lehmann和現任行政總裁Ulrich Koerner接任前,瑞信已受Archegoes 、Greensill等醜聞而重創,瑞信去年公布重組計劃,Koerner在最後的AGM表示,方案目標是重建瑞信成股東、客戶和員工都會自豪的組織,但沒有足夠時間扭轉。Koerner說︰「瑞信的倒下,不僅是對瑞士,對全球經濟亦是災難性的。」

瑞士政府修例令瑞信股東無權反對瑞銀集團收購。瑞銀將於明日(5日)舉行AGM。

據外電圖片,瑞信AGM會場門外有示威者舉起寫上「瑞信危機(Crisis Suisse)」大船模型,諷刺瑞信傾倒。

