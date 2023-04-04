【瑞信危機】瑞信最後一次AGM　已離職股東：你的錢在瑞士不再安全　主席道歉：遺憾無法阻止信心流失

瑞銀集團（UBS）倉促收購同業瑞士信貸（美：CS）後，瑞信今日舉行歷史最後一次股東周年大會（AGM）。2022年初上任的瑞信主席Axel Lehmann在會上向股東致歉，稱自己沒有時間扭轉局面，「遺憾無辦法阻止信心流失（I apologise that we were no longer able to stem the loss of trust）。」

Lehmann稱，直到最後，團隊都在努力尋找解決方案，最終只餘下兩個選擇：交易或破產，理解事情發展令人失望和憤怒。5名瑞信董事會成員不會重選董事。

股東些微票數差距 通過瑞信薪酬報告

AGM在瑞士蘇黎世舉行，逾千人出席，雖瑞信股東最終以50.06%的贊成票通過了瑞信2022年的薪酬報告，股東亦投票決定拒絕就瑞銀交易展開特別調查，但股東乘此宣洩對董事會的不滿，發言稱感到受騙。代表瑞信3%以上股權的瑞士基金會Ethos CEO Vincent Kaufmann在AGM上發言，指瑞信董事會成員須承認對整個災難負有責任，並質詢董事會如何保證股東的損失會受到限制。亦有股東發言認為交易可在毋須緊急法令下達成，又質疑政府未有盡責確保規則得到遵守，「在過去15年裏，『政治大師（political masters）』一直在工作中打瞌睡」。

有已從瑞信離職的股東直斥︰「你的錢在瑞士不再安全了，而造成此一混亂是董事會和你們公司的錯。」

外電引述Lehmann為AGM所準備的講稿中稱，「我們未能控制住過去醜聞的持續影響，未能用正面的事實來應對負面的新聞報道」，最終「救不了銀行」。Lehmann在AGM上公開認錯，又指曾希望全力以赴扭轉局面，讓該行重回正軌，「但我們沒有時間了，在3月宿命般的那一周，我們的計劃被打亂了，這讓我很心痛。對此，我真的很抱歉」。

AGM會場外示威者備大船模型 諷瑞信傾倒

在Lehmann和現任行政總裁Ulrich Koerner接任前，瑞信已受Archegoes 、Greensill等醜聞而重創，瑞信去年公布重組計劃，Koerner在最後的AGM表示，方案目標是重建瑞信成股東、客戶和員工都會自豪的組織，但沒有足夠時間扭轉。Koerner說︰「瑞信的倒下，不僅是對瑞士，對全球經濟亦是災難性的。」

瑞士政府修例令瑞信股東無權反對瑞銀集團收購。瑞銀將於明日（5日）舉行AGM。

據外電圖片，瑞信AGM會場門外有示威者舉起寫上「瑞信危機（Crisis Suisse）」大船模型，諷刺瑞信傾倒。

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