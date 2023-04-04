▲ 【華為】華為據報分紅720億人幣 大增17% 持股員工平均獲分幾多錢？

内地傳媒引述消息稱， 華為投資控股（華為）向股東分配股利719.6億元（人民幣，下同），2021年股利614億元，增17.2%。

華為年報顯示，華為實行員工共同持股，公司通過工會實行員工持股計劃，股東僅有兩名，分別是公司工會及任正非，是100%由員工持有的民營企業。截至去年底，參與計劃的人都是在職員工或退休保留人員。

華為員工持股計劃參與人數為14.23萬人，意味人均 持股員工平均分紅約54.7萬元。

此外，報告又指，華為創始人任正非的總出資相當於公司總股本比例約0.73%，不過，其總持股比例連續五年下降，去年降低0.11個百分點至0.73%，而2018至2021年其總持股比例分別為1.14%、1.04%、0.90%、0.84%。

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記者：伍鍵文