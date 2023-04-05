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貝理雅兒子創業獲美最富有家族入股 身家升至近34億

環球社會熱點 08:05 2023/04/05

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前英國首相貝理雅（Tony Blair）兒子Euan旗下公司Multiverse連續6年虧損，但獲得持有美國零售商巨頭沃爾瑪（Walmart）一半股份的沃爾頓（Walton）家族成員注資，一躍成為獨角獸初創企業。Euan身家上漲至3.45億英鎊（約33.87億港元），遠超爸爸。

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沃爾頓家族出席Multiverse的籌款活動後，家族成員Ben Walton及太太Lucy Ana Walton創立的基金會Zoma Capital決定入股該公司，獲得價值約500萬英鎊（約4,909萬港元）股份。

現年39歲的Euan於2016年創立學徒制教育公司Multiverse，主要透過學徒制為畢業生與企業穿針引綫。畢業生一旦獲聘，Multiverse會向企業收取佣金。

該公司客戶包括Google、Facebook、英國國民保健服務（NHS）等，93%的學徒都獲其接受培訓的企業聘用。

Zoma Capital在最新一輪融資中，對Multiverse估值達14億英鎊（約137.45億港元）。

貝理雅身家為5,000萬英鎊（約4.9億港元），由於Euan持有Multiverse的25%股份，其身家增至其父的接近7倍。

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Zoma Capital入股，令Multiverse成為估值達10億美元或以上的獨角獸（Unicorn）初創企業，公司其他股東包括Google等，已成英國最具價值的初創企業之一。

但公司最新財報透露，Multiverse截至去年3月底已連續6年錄得虧損，虧損金額更由前年的1,090萬英鎊（約1.07億港元）擴大至去年的1,420萬英鎊（約1.39億港元）。

Multiverse去年正式獲得許可，成首間可向與合資格全職人士頒發學位的學徒公司。Euan一再聲稱，大學對許多年輕人而言並非正確道路。惟貝理雅在1997至2007年執政期間，曾大規模擴建大學，Euan言論亦引來爭議。

責任編輯：李俊儀

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