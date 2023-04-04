【單位直擊】為照顧家人　同區三房業主租出自住單位　轉租海之戀四房　增加生活空間

美聯物業荃灣愉景新城分行聯席區域經理鍾家豪表示，荃灣海之戀二期低層A室單位，實用面積約1,139平方呎，為四房連套房間隔。據悉，租客為區內三房業主，為照顧家人，租出自有物四換4房單位一起同住，租客見單位裝修企理，附有家俱，空間充足，即可入住，議價約2800元，以月租3.82萬元承租，折合實用呎租約34元。

業主於2017年以約2,104.1萬元購入上述物業，若以目前租金計算，租金回報約2.2厘水平。

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