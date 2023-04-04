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【盈喜盈警】謝瑞麟料去年虧損7000萬　一文看清2022年財年盈警盈喜（不斷更新）

股市 19:34 2023/04/04

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一文看清2022年財年盈警盈喜（不斷更新）

隨去年業績期過去，部分企業陸續公布截至3月底業績預告，本報網羅重要上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為近月公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈警】

謝瑞麟受累內地疫情 料虧損逾7000萬

謝瑞麟 （00417） 預期，截至3月底財年淨虧損逾7000萬元，2022年同期淨盈利為1500萬元。謝瑞麟上財年轉虧，歸因去年第四季新冠疫情爆發，內地業務為集團盈利主要來源，第三財季零售額暴跌不利集團表現。隨內地「清零」政策結束，謝瑞麟中國內地的零售業務1月好轉，但於財年結束前仍未能全面復甦。隨著防疫措施逐步放寬，2023年起香港及澳門的零售額逐步回升，仍不足以抵消財年內中國內地零售額大幅下滑帶來的虧損。

公告及通告

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開市追揸沽
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港股 謝瑞麟 盈警 盈喜 業績公布 謝瑞麟（00417）
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