【盈喜盈警】安全貨倉料上財年虧損擴大1.4倍　一文看清2022年財年盈警盈喜（不斷更新）

▲ 一文看清2022年財年盈警盈喜（不斷更新）

隨去年業績期過去，部分企業陸續公布截至3月底業績預告，本報網羅重要上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為近月公布的企業營運數據／盈利預告：

【盈喜】

本地連鎖零食銷售商優品360 （02360） 發布盈利預告，截止今年3月底止，預計全年純利按年大增不少於80%，對上一個年度純利約1.1億元。優品360表示純利大增，歸因本港營商環境逐步回復穩定，零售市道持續改善；店舖總數淨增加16間產生的額外收入；集團致力優化產品結構及銷售策略，令收入有所增加且毛利率有所提高；收取特區政府於保就業計劃下提供的資助約1800萬元；集團營運效率提高。【優品360盈喜】

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大家樂預告去年純利增長4倍至4.4倍

大家樂 （00341） 發盈喜，預期截至3月底財年，純利介乎1.05億至1.15億元，按年增長4倍至4.4倍，當中包括政府提供的疫情資助4090萬元。大家樂表示，香港業務自第二季開始好轉，業績有改善，惟下半年業績受到本地經濟復甦步伐遜預期、第三季內地疫情嚴重影響及投資物業公平值虧損等影響，而隨疫情控制措施放寬，內地業務銷售於最後一個季度呈現V型復蘇。【大家樂盈喜】

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【盈警】

安全貨倉 （00237） 預期，截至3月底財年，集團除稅前虧損按年擴大1.4倍至1.76億元，去年同期為7300萬元；營業額則按年增19.5%至1.47億元。集團表示虧損歸因集團投資重估的公平值虧損約2.12億元，按年擴大54.7%；以及金融資產公平值虧損約4100萬元，按年擴大2.7倍。

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譚仔料財年少賺3成 香港、內地、日本、新加坡全受創

譚仔國際 （02217） 發盈警，截至2023年3月底財年，純利料按年減少約30%至35%。譚仔純利減少歸因首三季香港地區業務表現受累疫情及社交距離措施。即使第四季度社交距離措施大幅放寬，生意溫和回升，溢利仍受影響。【譚仔盈警】

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阿里影業受累上市股權投資損失 料虧損不多於3億人幣

阿里影業 （01060） 預期，截至截至3月底財年淨虧損少於3億元（人民幣，下同），2022年同期淨盈利1.69億元。集團表示上財年轉盈為虧，歸因集團持有上市股權投資導致，剔除該非經常性損失後，預期上財年EBITA繼續為盈利

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謝瑞麟受累內地疫情 料虧損逾7000萬

謝瑞麟 （00417） 預期，截至3月底財年淨虧損逾7000萬元，2022年同期淨盈利為1500萬元。謝瑞麟上財年轉虧，歸因去年第四季新冠疫情爆發，內地業務為集團盈利主要來源，第三財季零售額暴跌不利集團表現。隨內地「清零」政策結束，謝瑞麟中國內地的零售業務1月好轉，但於財年結束前仍未能全面復甦。隨著防疫措施逐步放寬，2023年起香港及澳門的零售額逐步回升，仍不足以抵消財年內中國內地零售額大幅下滑帶來的虧損。

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