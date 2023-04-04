  • 25°C
香港時間 : 2023404日 (週二) 18:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Leica聯乘Disney】Leica Q2迪士尼相機全球限量500部　售54,800元

科技 18:08 2023/04/04

分享：

分享：

Leica Q2 Disney特別版全球僅限量500套，建議零售價為54,800港元。

今年為迪士尼（Disney）以及其動畫工作室Walt Disney Animation Studios創立100周年，知名相機品牌徠卡（Leica）亦表示為此與Disney聯乘推出特別版Leica Q2相機套組。Leica Q2 Disney特別版相機已經於全球Leica實體店、Leica線上商店及授權經銷商發售，Leica官網稱該相機將於本月底出貨，全球僅限量500套，建議零售價則為54,800港元。

迪士尼動畫誕生之際，已經與Leica（當時為Leitz）有淵源頗深的合作關係，包括使用Leica相機及投影儀來創作複雜的動畫分鏡。在當時的年代，更藉著Leica的新型設備改變動畫電影的製作技術，例如採用儲存動畫分鏡的35mm放映菲林及先進技術，令初期的原畫可透過組合技術配上聲帶，動畫播放節奏更加精確，對行業產生的影亦非常深遠。

配有特別版防塵袋＋相機帶

  • 同時會附上印有原版圖案的特別版防塵袋，以及一條特別版相機帶。
  • 為慶祝Disney 100周年推出的特別版Leica Q2相機的設計靈感，來自著名動畫師Don Towsley 於1937年創作的動畫模型手繪版

是次Disney 100周年特別版Leica Q2相機的設計靈感，來自著名動畫師Don Towsley 於1937年創作的動畫模型手繪版，圖案鋪滿大部分的機身正面，機頂位置印上米奇圖案，右上角還刻上了限量版編號。同時會附上印有原版圖案的特別版防塵袋，以及一條特別版相機帶。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】做生意也做實驗　「叁拾」開小食店收集數據推新品
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【機迷熱話】華碩ASUS開發遊戲掌機　料最快5月登場挑戰Steam Deck
今日
【機迷熱話】華碩ASUS開發遊戲掌機　料最快5月登場挑戰Steam Deck
【Twitter改革】Elon Musk兌現承諾　GitHub公開Twitter演算法原始碼
2023/04/03
【Twitter改革】Elon Musk兌現承諾　GitHub公開Twitter演算法原始碼
【Twitter認證】Twitter 4月起逐步取消傳統驗證計劃　免廣吿商1,000美元認證費
2023/04/03
【Twitter認證】Twitter 4月起逐步取消傳統驗證計劃　免廣吿商1,000美元認證費
【蘋果裁員】蘋果小規模裁員　稱為精簡業務非節流
今日
【蘋果裁員】蘋果小規模裁員　稱為精簡業務非節流

你可能感興趣

【機迷熱話】華碩ASUS開發遊戲掌機　料最快5月登場挑戰Steam Deck
今日 11:58
【機迷熱話】華碩ASUS開發遊戲掌機　料最快5月登場挑戰Steam Deck
【Twitter改革】Elon Musk兌現承諾　GitHub公開Twitter演算法原始碼
14:30 2023/04/03
【Twitter改革】Elon Musk兌現承諾　GitHub公開Twitter演算法原始碼
【Twitter認證】Twitter 4月起逐步取消傳統驗證計劃　免廣吿商1,000美元認證費
17:05 2023/04/03
【Twitter認證】Twitter 4月起逐步取消傳統驗證計劃　免廣吿商1,000美元認證費
科技產品 Disney 香港 相機 Leica

下一篇文章

【Twitter轉柴犬Logo】Elon Musk點解換走藍鳥Logo？　網民製Meme圖加入惡搞（有圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ChatGPT爭議】義大利率先出手　下令禁ChatGPT
【ChatGPT爭議】義大利率先出手　下令禁ChatGPT
【ChatGPT爭議】引入ChatGPT爆資料外洩事故　三星：將​​加強內部監管
【ChatGPT爭議】引入ChatGPT爆資料外洩事故　三星：將​​加強內部監管
【香港創科】港鐵MTR Lab夥數碼港　投資物流初創alfred24
【香港創科】港鐵MTR Lab夥數碼港　投資物流初創alfred24
【機迷熱話】華碩ASUS開發遊戲掌機　料最快5月登場挑戰Steam Deck
【機迷熱話】華碩ASUS開發遊戲掌機　料最快5月登場挑戰Steam Deck
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【Twitter認證】Twitter 4月起逐步取消傳統驗證計劃　免廣吿商1,000美元認證費
【Twitter認證】Twitter 4月起逐步取消傳統驗證計劃　免廣吿商1,000美元認證費
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款