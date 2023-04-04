【Leica聯乘Disney】Leica Q2迪士尼相機全球限量500部　售54,800元

▲ Leica Q2 Disney特別版全球僅限量500套，建議零售價為54,800港元。

今年為迪士尼（Disney）以及其動畫工作室Walt Disney Animation Studios創立100周年，知名相機品牌徠卡（Leica）亦表示為此與Disney聯乘推出特別版Leica Q2相機套組。Leica Q2 Disney特別版相機已經於全球Leica實體店、Leica線上商店及授權經銷商發售，Leica官網稱該相機將於本月底出貨，全球僅限量500套，建議零售價則為54,800港元。

迪士尼動畫誕生之際，已經與Leica（當時為Leitz）有淵源頗深的合作關係，包括使用Leica相機及投影儀來創作複雜的動畫分鏡。在當時的年代，更藉著Leica的新型設備改變動畫電影的製作技術，例如採用儲存動畫分鏡的35mm放映菲林及先進技術，令初期的原畫可透過組合技術配上聲帶，動畫播放節奏更加精確，對行業產生的影亦非常深遠。

配有特別版防塵袋＋相機帶

▲ 同時會附上印有原版圖案的特別版防塵袋，以及一條特別版相機帶。

▲ 為慶祝Disney 100周年推出的特別版Leica Q2相機的設計靈感，來自著名動畫師Don Towsley 於1937年創作的動畫模型手繪版







是次Disney 100周年特別版Leica Q2相機的設計靈感，來自著名動畫師Don Towsley 於1937年創作的動畫模型手繪版，圖案鋪滿大部分的機身正面，機頂位置印上米奇圖案，右上角還刻上了限量版編號。同時會附上印有原版圖案的特別版防塵袋，以及一條特別版相機帶。

責任編輯：張寶燕

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