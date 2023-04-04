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回流港人不熟樓市走勢 　聽代理分析後　斥千萬進駐西半山

股樓投資 17:58 2023/04/04

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再有港人回流香港置業。利嘉閣地產鄧惠源說，西半山福熙苑中層A室，實用面積621平方呎，三房套間隔，向東，外望開揚市景，新近以約1,080萬元易手，實用呎價約17,391元。 

鄧惠源透露，買家為一對由外國回流香港的夫婦，由於對本港樓市形勢不太清楚，所以代理先行向他們講解本港樓市走勢。其後該對夫婦心儀西半山位置交通方便，鄰近的半山扶手電梯可以直達中環，方便往返公司，加上區內1,000萬元左右的盤源數量甚少，而且上址呎價亦低水，故火速拍板購入上址。 

據了解，原業主於1991年以約195.79萬元買入上址，持貨約32年，現帳面獲利884.21萬元，物業期內升值約4.5倍。 

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 福熙苑 西半山 利嘉閣

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