▲ 【大行看法】摩通：現時市場處於「暴風雨的前夕」 預期股市會再試2022年低位

環球股市今年持續波動，摩根大通策略師Marko Kolanovic認為，現時處於「暴風雨的前夕」，由於銀行業震盪，加上油價危機及經濟增長放慢，預期會令股市再試2022年的低位。

「聯儲局今年無意減息，風險資產出現前所未有的反彈，歐洲股市升至近歷史高位，美股亦收復近期失地，但他預期風險情緒將會出現逆轉，市場將會在未來數月重試去年低位。」

Kolanovic指，過去數周流入股市的資金「毫無意義」，而且主要由系統性投資、空倉及Cboe波動指數或VIX指數下降所催生的，目前市場就像「暴風雨前夕」。

Kolanovic是去年華爾街大行中，最樂觀看法的銀行家之一，但自去年底改變觀點，並於12月中、1月及3月因經濟前景疲弱而調低股市配置比重。

【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

相關文章：【大行看法】富蘭克林鄧普頓估美國今年再加息3次 看好投資級別債及美債

相關文章：【大行看法】摩通分析師：「明斯基時刻」出現可能性上升 或引發市場崩潰