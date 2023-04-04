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【大行看法】摩通：現時市場處於「暴風雨的前夕」　預期股市會再試2022年低位

股市 17:23 2023/04/04

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【大行看法】摩通：現時市場處於「暴風雨的前夕」　預期股市會再試2022年低位

環球股市今年持續波動，摩根大通策略師Marko Kolanovic認為，現時處於「暴風雨的前夕」，由於銀行業震盪，加上油價危機及經濟增長放慢，預期會令股市再試2022年的低位。

「聯儲局今年無意減息，風險資產出現前所未有的反彈，歐洲股市升至近歷史高位，美股亦收復近期失地，但他預期風險情緒將會出現逆轉，市場將會在未來數月重試去年低位。」

Kolanovic指，過去數周流入股市的資金「毫無意義」，而且主要由系統性投資、空倉及Cboe波動指數或VIX指數下降所催生的，目前市場就像「暴風雨前夕」。

Kolanovic是去年華爾街大行中，最樂觀看法的銀行家之一，但自去年底改變觀點，並於12月中、1月及3月因經濟前景疲弱而調低股市配置比重。

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美股 歐洲 減息 美國聯儲局
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