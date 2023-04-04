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University Hill下周上載樓書　八成為開放式至兩房戶型

股樓投資 17:44 2023/04/04

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新地（00016）大埔白石角University Hill即將推售，新地代理總經理胡致遠表示，項目圖則更新接近完成，將於下星期上載樓書，並有機會隨即開放示範單位予傳媒參觀，計劃於本月底推售。項目戶型多元化，標準單位提供開方式至三房間隔，實用面積大約介乎250至650平方呎，當中有8成屬開放式至2房戶型。項目另設連天台或連平台特色戶。

項目設計融入ESG 元素，帝譽服務有限公司副總經理黃康儒表示，屋苑單位管理費約每平方呎4.88元，將為住戶提供多樣家品及電器的租借服務，包括生活電器，如空氣清新機、抽濕機、抹窗機械人等。「好餸 Delicious Express」創辦人及執行董事麥慧嫻指出，University Hill為公司於區內首個合作的私人住宅發展項目，住客可在apps下單選購餸菜包。

同場加映【單位直擊】元朗尚悅．嶺移民盤蝕40萬沽 上車客獲父母資助入市【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 UNIVERSITY HILL 白石角 新地 大埔

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