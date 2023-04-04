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【高銀中心】高銀收訂後終止交易　買家入稟追討20億元訂金

股市 17:21 2023/04/04

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【高銀中心】高銀收訂後終止交易　買家入稟追討20億元訂金

高銀金融 （00530） 2020年底公布，擬以140億元出售位於九龍灣的高銀金融國際中心，但去年公布交易未能在4月29日限期前完成，沒收買方訂金。買方代表去年控告高銀後，於同年9月同意終止訴訟。不過，買方Hundred Gain International 今日再度入稟法院，指出高銀一方涉嫌欺詐或誤導而令訴訟結束，尋求追回20.3億元訂金和利息，並完成原有交易。

私募基金太盟投資集團（PAG）夥新加坡豐樹產業（Maple Tree）今年初公布，以50/50控股比例從清盤人共同收購香港高銀金融國際中心，總代價56億元，較高銀2020年底的交易協議作價低出一半。

原有買家Hundred Gain International最新入稟，被告為高銀旗下成美控股有限公司、Goal Eagle Limited及賜譽有限公司的接管人。

原告指，自從2020年與高銀一方的接管人達成多項協議，包括買賣協議、相關貸款等，並支付20.3億元訂金，但對方拒絕按協議完成交易，並保留按金。

原告續指，高銀一方其後於去年11月25日與新買家，以低估值達成新買賣協議，斷言被告行為是欺詐和錯誤轉移資產的計劃，違反原有買賣協議和干預原告的利益。

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港股 高銀 九龍灣 高銀金融（00530）
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