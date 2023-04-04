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新居屋大賺離場！長沙灣凱樂苑一房戶495萬沽　3年半升值八成

股樓投資 17:33 2023/04/04

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雖然目前樓價較歷史高位回落不少，致不少新盤業主現時沽貨離場要蝕本，但近年以折讓價出售的居屋情況不同。長沙灣凱樂苑有一房單位近期易手，業主持貨3年多，帳面勁賺222萬元。   

中原地產任展雄表示，凱樂苑C座高層4室，實用面積394平方呎，一房間隔，外望樓景，原叫價510萬元，議價後以495萬元（綠表價）易手，實用呎價12,563元。   

任展雄透露，買家為外區年輕綠表客，擔心復活節長假多買家睇樓，心儀單位恐被搶去或搶高價格，因而加快決定入市單位自用。據了解，原業主於2019年9月以約273萬元入市上址，持貨3年半，現賬面獲利222萬元，物業期內升值81%。 

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撰文 : 黃卓賢

居屋 凱樂苑 長沙灣 中原地產

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