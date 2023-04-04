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【AI人工智能】創新奇智徐輝：現時AI炒作過熱

股市 17:36 2023/04/04

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【AI人工智能】創新奇智徐輝：現時AI炒作過熱　公司未來逐步進軍海外市場

内地人工智能（AI）解決方案供應商創新奇智 （02121） 執行董事、首席執行官徐輝表示，公司業務集中在内地，包括長三角、珠三角、西北等區域，旗下有12間子公司，當中包括新加波及香港，未來或進軍海外市場。

現時AI炒作過熱

近日AI在全球掀起熱潮，徐輝表示，ChatGPT並不等於大模型，雖然在對話、創造文案上有很大價值，但並非可以解決所有問題。短期而言，現時AI炒作過熱，甚至已到失真的局面，公司不會追風，會視AI 2.0是一個機遇。不過，他又指，相信AI在未來5至10年，將對生活、商業及就業等帶來巨大的衝擊。

去年客戶按年增83%至292間

提及公司客戶分佈，徐輝表示，去年客戶共292間，按年增83%，當中，國企、上市企業及民企/外企分別佔三分之一，暫時沒有單一客戶超過總收入10%。

創新奇智近日股價大幅上漲，徐輝強調，更關心公司基本面，不太在意股價短期波動。創新奇智去年虧損收窄43.1%至3.61億元（人民幣，下同），收入增8成至15.6億元。

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記者：伍鍵文

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